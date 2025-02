Tipicità Connection 2025: un viaggio tra sapori e culture, dalle Marche al mondo

L'anno di Tipicità prende il via da Milano, in occasione della Bit - Borsa internazionale del turismo, dove sono state presentate tutte le tappe del fitto calendario 2025. Dal cuore delle Marche fino all'Expo universale di Osaka, il percorso si snoderà attraverso eventi, incontri e degustazioni che racconteranno l'identità gastronomica marchigiana in un dialogo aperto con altre tradizioni italiane e internazionali.

Tipicità Connection 2025: a Milano la presentazione ufficiale del programma

Tipicità: il primo evento il Festival (7-9 marzo), poi Ancona e Osaka

Il primo appuntamento sarà Tipicità Festival, in programma dal 7 al 9 marzo al Fermo Forum. Un'edizione che si annuncia ricca di spunti, con oltre 150 espositori e più di 100 eventi dedicati all'incontro tra il patrimonio enogastronomico marchigiano e quello di altre regioni italiane, dalla Sicilia al Veneto, dalla Puglia alla Liguria, passando per Basilicata, Abruzzo, Umbria e Toscana. Ma non solo. La manifestazione ospiterà anche realtà internazionali, con Bahia Blanca (Argentina) come ospite ufficiale e la partecipazione di delegazioni da Norvegia e Giappone. Un'occasione per mettere a confronto prodotti, culture e tradizioni che, pur lontane geograficamente, trovano spesso punti di contatto nei sapori e nei saperi.

Dopo il Festival di Fermo, Tipicità proseguirà con la versione "in blu" ad Ancona

Dopo il Festival di Fermo, il cammino di Tipicità proseguirà con la versione "in blu" ad Ancona, dal 17 al 23 maggio. Un evento che segnerà anche l'apertura del Grand Tour delle Marche, un circuito realizzato insieme ad Anci che attraverserà borghi e città della regione con oltre venti tappe. Un viaggio esperienziale che punta a valorizzare la manualità, le produzioni locali e l'autenticità dei territori, creando occasioni di scoperta e confronto. A giugno, il progetto volerà letteralmente in Giappone. Dall'1 al 7 giugno, Tipicità parteciperà all'Expo universale di Osaka, portando con sé una selezione di prodotti e storie capaci di raccontare al mondo il carattere distintivo delle Marche. Il rientro in Italia coinciderà con un nuovo appuntamento a Macerata, dove in ottobre andrà in scena "Evo, i linguaggi della tipicità", un format pensato per esplorare le diverse espressioni della cultura gastronomica attraverso il confronto tra territori.

Tipicità Connection 2025, la presentazione a Milano

A Milano, la presentazione ufficiale del programma Tipicità Connection 2025 ha visto la partecipazione di Angelo Serri, direttore dell'iniziativa, e di figure istituzionali come Andrea Maria Antonini, assessore all'Agricoltura della Regione Marche, Francesca Bedeschi, direttrice di Anci Marche, e Annalisa Cerretani, assessore al turismo del Comune di Fermo. Il dibattito è stato moderato da Silvestro Serra, direttore di Touring, e ha offerto spunti di riflessione sul valore della gastronomia come strumento di connessione tra culture.

A suggellare la tre giorni milanese, un vernissage fuori fiera in cui gli ospiti hanno potuto assaggiare le creazioni di alcuni dei più rappresentativi chef marchigiani, tra cui Giammarco Di Girolami, Barbara Settembri, Daniel Orso, Davide Marchionni e il ristoratore Alessio Bottacchiari. Al loro fianco, gli studenti dell'Istituto alberghiero “Carlo Urbani” di Porto Sant'Elpidio e un ospite d'eccezione: lo chef giapponese Takashi Kido della Nippon Food Academy, che ha portato un tocco del Sol Levante nel piatto. L'evento ha visto anche la presenza di numerosi giornalisti, imprenditori e rappresentanti del comparto, oltre ai sindaci di alcune delle città che ospiteranno le tappe del Grand Tour delle Marche, come Macerata, Porto Recanati, Sarnano, Monteprandone e Cingoli.

