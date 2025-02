L'arrivo della Maison BVLGARI e di 6 nuovi marchi indipendenti segna un'importante evoluzione per il Salone. Mai prima d'ora l'evento aveva accolto così tanti protagonisti di rilievo. Marchi prestigiosi, nuovi arrivati, nuovi spazi e… nuove creazioni da scoprire dal 1° al 7 aprile 2025.

Watches and Wonders Geneva 2025: l'evento dell'anno per l’orologeria

Un’edizione entusiasmante!

Watches and Wonders Geneva 2025 riunirà i principali attori dell’industria orologiera. Per una settimana, il Salone trasformerà Ginevra nella capitale mondiale dell’orologeria. Accanto a nomi prestigiosi, con BVLGARI come nuovo protagonista, saranno presenti anche marchi indipendenti come Christiaan van der Klaauw, Genus, Kross Studio, MeisterSinger, Armin Strom e HYT, in un allestimento riorganizzato per l’occasione.

I giovani al centro della scena!

Oltre a presentare le loro collezioni e novità, i marchi metteranno in luce i loro talenti più giovani. Nel Salone, verranno celebrati i migliori apprendisti, giovani laureati e artigiani. In città, i giovani professionisti e tirocinanti presenteranno i loro progetti nelle boutique partner e al Watchmaking Village.

Watches and Wonders Geneva accoglierà rivenditori, giornalisti e professionisti da tutto il mondo nei primi 4 giorni, per poi aprire le porte al grande pubblico dal 5 al 7 aprile.

I giovani professionisti e tirocinanti presenteranno i mestieri dell’orologeria e i loro progetti al Watchmaking Village e nelle boutique. Sono in programma visite guidate, eventi, laboratori, conferenze e dibattiti su temi legati alle nuove generazioni e alla misurazione del tempo.

