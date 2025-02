Brancamenta porta il suo tour invernale sulle piste da sci italiane

Brancamenta organizza un tour invernale sulle principali località sciistiche italiane, con appuntamenti dedicati agli appassionati degli sport invernali e non solo. L’evento celebra il celebre amaro alla menta di Fratelli Branca Distillerie, prodotto dagli anni ’60 con menta piperita piemontese e un mix di 27 erbe aromatiche.

Brancamenta arriva nelle località sciistiche italiane

Il tour ha preso il via a Madonna di Campiglio, con un aperitivo al Bar Suisse l’8 febbraio e un après-ski al LAB il 9 febbraio. I prossimi appuntamenti si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo il 22 febbraio e in Alta Badia il 1° marzo. A Cortina, Brancamenta sarà ospite dello Hierbas per una serata con cena e intrattenimento dalle 21:00. In Alta Badia, il tour farà tappa al Club Moritzino, dove saranno proposte degustazioni dalla mattina e un après-ski dalle 13:00 alle 16:00, con cocktail a base di Brancamenta. La giornata si concluderà con un post cena incentrato sulla degustazione del liquore ghiacciato.

© Riproduzione riservata