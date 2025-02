Feria de Abril: la tradizionale festa di Siviglia piena di colori e musica

Dal 6 all'11 maggio Siviglia si trasforma in un'esplosione di colori, suoni e sapori grazie alla Feria de Abril, una delle celebrazioni più amate e internazionali della città andalusa. Nata nel 1847 come fiera del bestiame, la manifestazione ha visto con il tempo prevalere il suo spirito festoso e conviviale, diventando un appuntamento irrinunciabile per i sivigliani e un'attrazione imperdibile per i visitatori.

La Feria de Abril a Siviglia

La festa prende ufficialmente il via lunedì a mezzanotte con la suggestiva "Prueba del alumbrao": migliaia di luci si accendono illuminando l'ingresso principale, un arco imponente alto quasi 50 metri che cambia design ogni anno e tutta l'area fieristica, dando inizio a sette giorni di pura allegria.

Feria de Abril: colori, tradizioni e divertimento

Cuore pulsante della Feria sono le oltre mille "casetas", piccole strutture colorate che diventano una seconda casa per le famiglie e gli amici. Qui, tra risate, brindisi e canti, si assaporano le delizie della gastronomia locale, si sorseggiano vini tipici e si balla la sevillana, il ballo tradizionale che coinvolge tutti, dai più piccoli agli anziani. L'atmosfera accogliente delle casetas si estende anche per le strade, dove l'allegria è contagiosa e chiunque è invitato a unirsi ai festeggiamenti.

Sebbene molte casetas siano private e accessibili solo su invito, esistono anche spazi pubblici aperti a tutti: all'ingresso della fiera, un ufficio informazioni guida i visitatori nella scelta di quelle disponibili. La Feria è anche un tripudio di tradizioni visive: uomini in abiti campestri e donne vestite con sgargianti abiti flamenco animano le strade, mentre durante il giorno la passeggiata dei cavalli porta tra la folla amazzoni, cavalieri e carrozze finemente decorate. Chi desidera vivere questa esperienza da protagonista può noleggiare un calesse con conducente e partecipare alla sfilata.

Accanto all'area principale, la strada dell'Infierno offre un parco divertimenti per tutte le età, con giostre, bancarelle e stand gastronomici dove concedersi una pausa tra un ballo e l'altro. E per gli appassionati di tradizioni taurine, ogni pomeriggio la storica arena della Maestranza ospita corride, con biglietti acquistabili online o telefonicamente. La Feria si conclude la domenica a mezzanotte con uno spettacolare show di fuochi d'artificio, che illumina il cielo di Siviglia salutando una settimana indimenticabile all'insegna della convivialità, della cultura e del divertimento.

© Riproduzione riservata