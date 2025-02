Roland Garros 2025: spettacolo assicurato con i migliori tennisti del mondo

Il Roland Garros 2025, uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno, tornerà a infiammare la terra rossa di Parigi dal 25 maggio all'8 giugno. Questo secondo Slam della stagione, che segue gli Australian Open, vedrà ancora una volta i migliori tennisti del mondo contendersi il titolo sulle celebri superfici del torneo transalpino.

Carlos Alcaraz: vincitore dell'edizione 2024 del Roland Garros

Le qualificazioni si svolgeranno dal 19 al 23 maggio, con numerosi atleti pronti a lottare per guadagnarsi l'accesso al tabellone principale.

Roland Garros 2025: Alcaraz, Sinner e Djokovic pronti a infiammare Parigi

Tutti gli occhi saranno puntati su Carlos Alcaraz, che dopo aver trionfato nella semifinale contro Jannik Sinner e in finale su Alexander Zverev nel 2024, proverà a proseguire l’eredità di Rafa Nadal e a consolidarsi come uno dei dominatori della terra battuta parigina.

Sinner, invece avrà forti motivazioni per dimostrare la sua competitività anche su questa superficie, nonostante le difficoltà passate sulla terra rossa. L’altoatesino è consapevole che il miglioramento del suo gioco potrebbe permettergli di affrontare al meglio il torneo e con la recente squalifica sfrutterà questo periodo di stop per migliorarsi anche dal punto di vista fisico, una condizione necessaria per giocare sulla terra rossa.

Un altro protagonista da seguire sarà Novak Djokovic, reduce da un 2024 caratterizzato da alti e bassi: la gioia della conquista dell’oro olimpico, ottenuto battendo Alcaraz in finale, si è mescolata con il dolore per l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto al ritiro. La sua condizione fisica e la sua capacità di recuperare saranno cruciali per determinare il suo impatto durante questo Roland Garros.

