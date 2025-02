Il Giappone a Milano: dal 22 al 26 maggio, torna il Sake Festival

Dal 22 al 26 maggio, Milano si prepara a trasformarsi in una capitale del gusto nipponico con il ritorno del Milano Sake Festival. L'evento, ormai appuntamento fisso per appassionati e curiosi, torna con un format rinnovato e diffuso, pronto ad abbracciare l'intera città e persino la provincia. Cinque giorni di degustazioni, workshop e incontri con esperti, aperti a tutti e senza biglietto d'ingresso, offriranno un viaggio unico alla scoperta del sake e di altre specialità alcoliche giapponesi, tra abbinamenti insoliti, cocktail esclusivi e prodotti che approdano per la prima volta in Italia.

Torna il Milano Sake Festival: cinque giorni di eventi, cocktail e abbinamenti

Non si tratta di un festival racchiuso in un'unica location: l'edizione 2025 punta infatti a coinvolgere attivamente i quartieri di Milano, portando eventi e degustazioni direttamente nei locali, ristoranti, bar ed enoteche aderenti. Un vero e proprio percorso itinerante che invita a esplorare la città sotto una luce nuova, scoprendo i migliori angoli del panorama enogastronomico milanese con un tocco d'Oriente. Ad arricchire il tutto, l'esperienza di due realtà consolidate come Nakama e Nippon Concierge, che firmano l'organizzazione dell'evento, promettendo appuntamenti non solo piacevoli ma anche formativi grazie alla presenza di esperti del settore pronti a raccontare storia, tecniche e curiosità legate a questa antica bevanda.

Quest'anno, però, non saranno solo gli appassionati a poter vivere l'esperienza in prima persona. Con questa nuova formula, il festival apre le porte anche ai professionisti del comparto. Locali, bar, ristoranti ed enoteche di Milano e provincia potranno diventare veri e propri protagonisti, ospitando degustazioni, lezioni e workshop direttamente nei propri spazi. Un'occasione per valorizzare la propria attività e offrire alla clientela qualcosa di unico. Chi desidera partecipare come esercente può farlo iscrivendosi tramite la sezione dedicata sul sito ufficiale dell'evento. Non mancano poi le opportunità per le aziende e i brand interessati a entrare in contatto con un pubblico appassionato e specializzato.

Il festival prevede diverse modalità di partnership - tra cui partner, partner gold e brewery partner - che permettono di accedere a servizi di promozione dedicati, organizzare eventi personalizzati e, in alcuni casi, ottenere un'esclusiva merceologica per categoria. Uno degli appuntamenti più attesi è previsto per lunedì 26 maggio, quando l'hub principale del festival ospiterà una giornata interamente dedicata al B2B. Qui, i professionisti avranno l'opportunità di confrontarsi con i principali distributori e brand di alcolici giapponesi, creando un'occasione di networking preziosa per chi lavora nel comparto.

Il successo del Milano Sake Festival, del resto, è già consolidato: l'ultima edizione ha richiamato circa 15mila persone, confermandosi un evento capace di unire cultura e intrattenimento in un'esperienza coinvolgente e accessibile. Anche questa volta, l'ingresso sarà libero, ma per partecipare ad alcuni eventi sarà necessaria la prenotazione, visto che molte attività avranno posti limitati. Le consumazioni, invece, saranno a pagamento, con prezzi e modalità stabiliti dai singoli locali. Per chi non vuole perdersi neanche un appuntamento, il consiglio è tenere d'occhio i canali social ufficiali e il sito web del festival, dove saranno pubblicati aggiornamenti e dettagli sul programma.

© Riproduzione riservata