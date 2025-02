Torino capitale del libro: tante novità per l'edizione 2025 del Salone

Il Lingotto Fiere di Torino ospiterà la 37esima edizione del Salone internazionale del libro, tra i più importanti eventi culturali in Italia e in Europa. Per cinque giorni, precisamente dal 15 al 19 maggio, sotto la direzione di Annalena Benini, la manifestazione animerà la città con incontri, presentazioni, dibattiti e momenti di condivisione, coinvolgendo case editrici, autori e autrici nazionali e internazionali, insieme a lettrici e lettori di tutte le età.

Il tema dell'edizione 2025 è "Le parole tra noi leggere", che si ispira all'omonimo romanzo di Lalla Romano (1969) e a un verso di Eugenio Montale. Come spiega la direttrice Annalena Benini, il titolo richiama la leggerezza delle parole, intesa non come superficialità, ma come capacità di esplorare con delicatezza la profondità dell'animo umano. Le parole diventano strumenti di connessione e dialogo, invitando i lettori a conoscersi, creare legami e dare forma ai propri pensieri.

Il manifesto ufficiale, firmato dall'illustratrice Benedetta Fasson, raffigura due figure abbracciate in un ambiente domestico e accogliente, simbolo di rifugio e libertà. L'uso di tonalità calde e dettagli curati, come un tappeto floreale, evoca la connessione e l'intimità che le parole sanno generare. In un mondo frenetico, la leggerezza diventa così un invito all'ascolto e alla comprensione. Il Salone, dunque, non sarà solo una vetrina per l'editoria italiana e internazionale, ma uno spazio di incontro, scambio e riflessione sulle sfide contemporanee e sull'importanza della parola come ponte verso l'altro. Partecipare significherà riscoprire la forza delle storie, la bellezza del confronto e la magia di lasciarsi trasportare da un libro.

