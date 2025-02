L'Hotel Fanes lancia delle degustazioni in cantina di vini dell'Alto Adige

Tra le vette delle Dolomiti, l'Hotel Fanes di San Cassiano (Bz) lancia un'esperienza che parla dritto ai sensi: un viaggio tra i vini dell'Alto Adige, guidati dal savoir-faire del maitre-sommelier Oriano Federa. Nella sua cantina, scavata sotto un antico maso risalente al 1560, ogni mercoledì si tiene una degustazione esclusiva di sei etichette selezionate. Un appuntamento che, su prenotazione, promette di raccontare storie di vigneti, annate e tradizioni vitivinicole locali.

L'Hotel Fanes di San Cassiano (Bz)

Non si tratta solo di sorseggiare buoni vini, ma di vivere un'esperienza immersiva che lega il calice alla storia di un territorio. Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, oltre a essere una garanzia di ospitalità di alto livello, ha saputo valorizzare con cura la cultura enologica dell'Alto Adige, trasformando ogni degustazione in un piccolo viaggio di scoperta. Non è un caso che tutto ruoti attorno alla figura di Oriano Federa, un esperto che non si limita a parlare di aromi e sentori, ma racconta vere e proprie storie di uomini, territori e tecniche di vinificazione, aggiungendo quel tocco di umanità che rende ogni sorso più interessante.

Il cuore dell'esperienza è la Cantina del Fanes, uno spazio dove il tempo sembra essersi fermato. Situata sotto il maso cinquecentesco, mantiene intatto il suo fascino d'altri tempi, con le pareti in legno e un'illuminazione soffusa che crea un'atmosfera calda e raccolta. L'ingresso stesso è un rito: un lungo corridoio, illuminato dalla luce morbida delle candele, prepara gli ospiti all'esperienza sensoriale che li attende. All'interno, le bottiglie sono disposte secondo un percorso geografico che attraversa l'Italia da nord a sud, permettendo agli ospiti di esplorare la diversità del patrimonio vitivinicolo nazionale senza mai spostarsi da quel luogo intimo e suggestivo.

La cantina dell'Hotel Fanes di San Cassiano (Bz)

Ogni mercoledì alle 18, chi prenota ha accesso a una selezione esclusiva di sei vini dell'Alto Adige. Non si tratta però di una semplice carrellata di etichette: ogni assaggio diventa un racconto, con Oriano Federa che guida i partecipanti attraverso aneddoti sui produttori, dettagli sulle tecniche di vinificazione e segreti nascosti dietro ogni bottiglia. Le etichette cambiano in base alla stagionalità e alle caratteristiche delle annate disponibili, offrendo ogni volta nuove sfumature da esplorare. È questo il vero cuore della degustazione: non solo bere, ma capire ciò che c'è dietro, scoprire la passione e la dedizione dei produttori, e immergersi nella cultura enologica della regione.

L'esperienza, disponibile su prenotazione e a pagamento, è riservata agli ospiti dell'hotel. Ma più che un semplice extra di lusso, questo percorso diventa un'opportunità per conoscere un pezzo d'Italia attraverso il gusto, lasciandosi guidare da chi ha fatto del vino non solo un mestiere, ma una vera e propria forma d'arte. Se siete amanti delle birre e vi trovate a San Cassiano (Bz), forse è il momento giusto per concedervi un piccolo tradimento a favore di Bacco: ne vale la pena.

Hotel Fanes

Str. Pecëi 19 - 39036 San Cassiano (Bz)

Tel +39 0471 849470



