Lenny Kravitz torna in Italia: doppia data a Bologna e Milano

Lenny Kravitz sta per tornare in Italia con due concerti. Il 31 marzo l'artista statunitense si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, mentre il giorno successivo, il 1° aprile, porterà la sua energia sul palco dell'Unipol Forum di Assago, a Milano. Due appuntamenti che si inseriscono nel calendario del Blue Electric Light Tour 2025, tournée europea che vedrà Kravitz esibirsi nelle arene più importanti del continente, da Londra a Praga.

Lenny Kravitz torna in Italia con due concerti del Blue Electric Light Tour 2025

Dopo il successo delle date italiane della scorsa estate, quando ha infiammato il pubblico di Lucca, Perugia e Lido di Camaiore con performance indimenticabili e sold-out in ogni tappa, Kravitz ha deciso di tornare nel nostro Paese per due show esclusivi. I suoi fan italiani avranno così un'altra occasione per assistere dal vivo a uno degli artisti più versatili e influenti della scena musicale contemporanea.

Quattro volte vincitore dei Grammy Awards, musicista poliedrico, autore, produttore e attore, ha attraversato oltre tre decenni di carriera mescolando generi e ispirazioni, dal rock al soul, dal funk al blues. Il tour prende il nome dal suo dodicesimo album in studio, Blue Electric Light, uscito a maggio 2024 e accolto con entusiasmo dalla critica. Un lavoro che ha consolidato ulteriormente la sua posizione di artista senza tempo, capace di rinnovarsi senza mai perdere la sua identità musicale.

