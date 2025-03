Degustazioni, incontri e business: torna la Timossi Experience a Genova

Si rinnova l'appuntamento con la Timossi Experience, l'evento biennale che riunisce professionisti e appassionati del comparto beverage e food. Il 25 e 26 marzo, ai Magazzini del Cotone di Genova, oltre 180 espositori e un programma ricco di incontri e degustazioni accoglieranno operatori Horeca e, per la prima volta, anche il pubblico. In agenda, spazi espositivi, un'Arena Talk con esperti del comparto e una serie di eventi collaterali nei locali della città.

Timossi Experience 2025: due giorni per scoprire il futuro di wine, beer e spirits

L'evento, organizzato da Timossi Beverage & Food Solution, si è affermato come un punto di riferimento per chi lavora nel mondo del fuori casa, offrendo un'occasione concreta di aggiornamento e networking. Quest'anno, la manifestazione si estenderà su più di 4mila metri quadrati di spazi espositivi, dove le aziende presenti avranno modo di mostrare le proprie novità, con degustazioni, presentazioni e opportunità di confronto diretto con gli operatori del settore. Tra le principali novità di questa edizione, come detto, l'Arena Talk, un'area interamente dedicata a incontri e tavole rotonde che approfondiranno i temi più attuali legati al mondo Horeca. Dalla formazione professionale alle nuove tendenze di mercato, passando per le strategie commerciali e le prospettive future, l'Arena sarà il fulcro di un confronto tra esperti, opinion leader e rappresentanti delle istituzioni. L'obiettivo è creare uno spazio di dialogo che vada oltre la semplice esposizione, rendendo la Timossi Experience un momento di crescita per tutta la filiera.

A confermare il valore strategico dell'evento è Raffaele Timossi, titolare e responsabile commerciale di Timossi Beverage & Food Solution: «La Timossi Experience cresce, ampliando la partecipazione delle aziende e divenendo sempre più occasione di incontro e confronto tra gli attori della filiera. È un evento che rafforza il nostro legame con il territorio e la collaborazione con enti e istituzioni, delineando il Gruppo Timossi come partner economico per la crescita di Genova e la Liguria». L'apertura dell'evento anche al pubblico è un altro passo avanti nell'evoluzione della manifestazione. Nella giornata di mercoledì 26 marzo, dalle 14 alle 18, gli appassionati potranno accedere agli spazi espositivi (ingresso a pagamento, 20 euro fino a esaurimento posti) e scoprire da vicino il mondo del beverage e food di qualità.

Timossi Experience 2025: oltre 180 espositori e un'Arena Talk

Un'opportunità per assaggiare prodotti selezionati e conoscere le realtà che operano dietro le quinte della ristorazione e dell'ospitalità. Non mancheranno poi momenti dedicati alla celebrazione delle eccellenze. Entrambe le giornate si concluderanno con i Timossi Awards, che premieranno i migliori prodotti in assaggio alla cieca, valutati sia dal pubblico che dagli operatori del settore. Un riconoscimento che punta a valorizzare la qualità e l'innovazione nel mondo del beverage e del food. A completare il programma, la Fuori Experience animerà i locali limitrofi con eventi e degustazioni guidate dai produttori presenti alla manifestazione. Un modo per portare l'atmosfera della Timossi Experience anche fuori dai padiglioni e coinvolgere la città in un'esperienza ancora più immersiva.

