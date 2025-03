"Le parole tra noi leggere", a Torino torna il Salone Internazionale del Libro

Torino si prepara a ospitare la 37ª edizione del Salone Internazionale del Libro, un evento culturale di rilevanza internazionale che si terrà dal 15 al 19 maggio 2025 presso il prestigioso Lingotto Fiere. Ogni anno, il Salone del Libro si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama editoriale, un momento di incontro tra autori, lettori, editori e operatori del settore culturale.

L'edizione 2025 del Salone del Libro di Torino si arricchisce di un tema particolarmente significativo: "Le parole tra noi leggere". Questo titolo, che riprende un verso di Eugenio Montale e il romanzo di Lalla Romano, vincitore del Premio Strega nel 1969, è un invito a riflettere sul potere delle parole, capaci di costruire legami, suscitare emozioni e trasmettere conoscenza. L’obiettivo è esplorare la leggerezza, intesa come la capacità di affrontare temi complessi con delicatezza, senza mai perdere di vista il valore della connessione e della condivisione.

Il tema scelto per il Salone del Libro di Torino 2025 racchiude un messaggio universale, quello del valore della comunicazione, della parola come strumento di intimità e di scambio. L’illustrazione realizzata da Benedetta Fasson per il manifesto dell’edizione 2025 rappresenta due figure che si abbracciano in un’atmosfera calda e raccolta, evocando una sensazione di intimità e accoglienza. L’ambientazione dell’opera è un salotto semplice e familiare, uno spazio dove le parole scorrono liberamente, senza giudizio, creando un legame profondo tra le persone. Le parole, come il Salone del Libro stesso, possono essere potenti, ma anche delicate, capaci di trasmettere emozioni e costruire connessioni durevoli.

La 37ª edizione del Salone del Libro di Torino si presenta con un programma ricco e variegato che offrirà a tutti gli appassionati di lettura e cultura l'opportunità di partecipare a incontri, presentazioni di libri, laboratori, mostre e conferenze. Gli eventi si terranno in numerosi spazi del Lingotto Fiere, creando un'atmosfera di vivace interazione tra i diversi protagonisti del mondo editoriale. Come sottolineato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Salone è un "catalizzatore di idee", un luogo privilegiato di confronto tra autori, editori e lettori, ma anche una vetrina per la produzione editoriale nazionale e internazionale.

Tra gli ospiti già confermati per l’edizione 2025 spiccano autori di fama internazionale come la scrittrice francese Yasmina Reza, che terrà la lezione inaugurale, e altri nomi di spicco della letteratura mondiale, tra cui Tracy Chevalier, Valerie Perrin, Jhumpa Lahiri, Joël Dicker, Georgi Gospodinov e Scott Turow. Inoltre, il Salone vedrà la partecipazione di figure di primo piano della cultura italiana, tra cui Fabio Fazio e Mara Venier, che arricchiranno il programma con le loro esperienze e i loro interventi.

L'edizione 2025 si caratterizzerà anche per la celebrazione di anniversari letterari importanti, come il centenario dalla pubblicazione di "Ossi di seppia" di Eugenio Montale, la nascita di Andrea Camilleri e di Flannery O’Connor, nonché i 250 anni dalla nascita di Jane Austen. Questi eventi offriranno un’occasione unica per approfondire e celebrare l’eredità letteraria di autori che hanno segnato la storia della letteratura mondiale.

Annalena Benini, direttrice editoriale del Salone, ha sottolineato l’importanza di dare spazio non solo ai grandi nomi della letteratura, ma anche ai giovani autori e alle nuove voci emergenti. Quest’anno, il Salone vuole essere un luogo di incontro e di dialogo tra generazioni diverse, con l'obiettivo di dare visibilità a talenti nuovi e originali. La 37ª edizione si caratterizzerà quindi per un programma inclusivo, che spazzerà dalle voci consolidate della letteratura italiana e internazionale a quelle fresche e innovative che stanno emergendo nel panorama editoriale.

Una delle novità principali del Salone del Libro 2025 è l’introduzione di una sezione dedicata ai ragazzi. Intitolata "Crescere", questa sezione curata dallo psicoterapeuta e saggista Matteo Lancini avrà l’obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura, offrendo loro uno spazio di riflessione su temi a loro vicini. Matteo Lancini dialogherà con il rapper Salmo, in un incontro che promette di essere un’importante occasione di confronto tra cultura, musica e letteratura. "Crescere" vuole essere un progetto che stimola la curiosità dei ragazzi, promuovendo la lettura come strumento di crescita personale e di consapevolezza.

Il Salone Off, una delle iniziative più apprezzate del Salone del Libro, si concentrerà quest’anno sul dialogo con le realtà locali. Questo programma offrirà una serie di eventi gratuiti in vari luoghi della città, tra cui biblioteche, librerie, scuole, teatri e musei. Tra le novità spiccano il progetto Voltapagina, che porterà autori nelle carceri per incontrare i detenuti, e la collaborazione con il Museo Egizio per eventi speciali legati alla storia e alla cultura egizia.

Inoltre, ci saranno eventi come Il Ballatoio - storie a domicilio a Borgo San Paolo e Letture da… gustare, le cene letterarie che uniscono il piacere della lettura con quello della buona tavola. Per i più giovani, è previsto lo spettacolo "Sulla vita sfortunata dei vermi" alla Fondazione Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.

Quest’anno, i Paesi Bassi saranno il Paese ospite d'onore del Salone del Libro di Torino. Questa scelta mira a valorizzare la cultura letteraria e artistica di questa nazione, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di scoprire autori e tradizioni olandesi. Inoltre, la Campania sarà la regione protagonista, con un focus sulle sue eccellenze culturali e letterarie, che arricchiranno ulteriormente il programma dell’evento.

