Formaggi & Sorrisi: il festival del gusto torna a Cremona dal 28 al 30 marzo

Dal 28 al 30 marzo, Cremona torna a essere il cuore pulsante della cultura casearia italiana con la quinta edizione di “Formaggi & Sorrisi - Cheese & Friends Festival”. Un appuntamento atteso, che per tre giorni animerà le vie del centro storico con eventi, degustazioni, incontri e spettacoli interamente dedicati al mondo dei formaggi. Una kermesse che non si limita a esaltare il patrimonio gastronomico del Paese, ma che lo racconta attraverso esperienze coinvolgenti, capaci di unire tradizione, sperimentazione e intrattenimento.

A Cremona, dal 28 al 30 marzo, torna “Formaggi e Sorrisi”

L'iniziativa, promossa dai Consorzi di tutela del Provolone Valpadana e del Grana Padano, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Cremona, oltre al sostegno della Camera di Commercio, si conferma un'occasione unica per avvicinare il grande pubblico alle eccellenze casearie italiane. Un evento che punta a valorizzare non solo la produzione locale, ma anche il lavoro di chi ogni giorno porta avanti un sapere antico, adattandolo alle sfide del presente.

Formaggi & Sorrisi: un festival tra sapori, arte e spettacolo

A rendere speciale Formaggi & Sorrisi non è solo la varietà dei prodotti proposti, ma anche il ricco calendario di appuntamenti che spaziano dalle degustazioni guidate ai momenti di approfondimento culturale, fino alle installazioni scenografiche e agli spettacoli dal vivo. Tra le attrazioni più curiose, il Maxi Panino al Provolone, un panino lungo oltre dieci metri che verrà preparato per offrire una merenda da record, e la spettacolare Grande Muraglia Lunare, un'installazione casearia di 2,5 metri per 1,2 interamente decorata con mezzelune di provolone.

Non mancheranno incursioni nel mondo dell'arte e della musica. Con l'evento Cheese Vinile, il maestro intagliatore Matteo Padoan realizzerà incisioni su dischi di croste di Grana Padano, i cosiddetti “piatti”, riproducendo titoli storici di Mina, la celebre “Tigre di Cremona”. Un omaggio originale alla cantante, che trasforma il formaggio in un supporto artistico capace di fondere enogastronomia e cultura musicale.

Il festival riserverà spazio anche alle performance dal vivo, con esperienze immersive come il Cheese Violin, un'inedita interpretazione multisensoriale dei sapori caseari affidata a una talentuosa violinista. Sempre al Palacheese, cuore della manifestazione, si svolgerà il Trofeo di San Lucio, in cui l'Onaf e Asso Casearia Pandino sveleranno le nomination dell'undicesima edizione del premio dedicato ai migliori formaggi italiani selezionati tra centinaia di candidati.

Formaggi & Sorrisi: il valore della tradizione e l'attenzione per il futuro

Accanto agli eventi di intrattenimento, il festival ospiterà momenti di approfondimento sul comparto caseario, con focus dedicati alla valorizzazione delle produzioni locali e alle prospettive future del comparto. Il convegno promosso dalla Provincia e dai Consorzi affronterà il tema della professione del casaro, mettendo in luce le opportunità per le nuove generazioni e le sfide che il comparto dovrà affrontare nei prossimi anni.

Un'attenzione particolare sarà riservata anche alla sostenibilità e all'inclusione sociale, temi al centro del Premio Cuore Bianco, assegnato quest'anno alla cooperativa I Tesori della Terra di Cervasca, in provincia di Cuneo. La realtà, nata nei primi anni Duemila all'interno dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi, è un esempio virtuoso di agricoltura biologica applicata all'impegno sociale. Qui, attraverso il lavoro nei campi, nelle stalle e nei laboratori di trasformazione, vengono offerte opportunità lavorative a persone in situazioni di fragilità, favorendo un modello di economia circolare che unisce sostenibilità ambientale e inclusione.

Formaggi & Sorrisi: tra storia, territorio e tradizioni

Ma Formaggi & Sorrisi non è solo un evento gastronomico: è un vero e proprio viaggio nella cultura e nelle tradizioni del territorio. A sottolinearlo saranno iniziative come “I Formaggi del Po”, un percorso alla scoperta delle eccellenze casearie legate al fiume, e la suggestiva sfilata dei Bovari del Bernese, organizzata dal gruppo amatoriale GR.A.B.BER. Un ritorno a un'antica usanza montana, che vedrà questi imponenti cani da lavoro sfilare con carrettini decorati con finte forme di formaggio e bidoni del latte, per valorizzare una razza nota per la sua docilità e il suo legame con l'uomo.

© Riproduzione riservata