All'Excelsior Hotel Gallia di Milano torna il brunch per la Festa del Papà

Domenica 16 marzo torna l'atteso appuntamento con "Finalmente Domenica", il brunch esclusivo dell'Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan. Dopo il successo della prima edizione, il Gallia Restaurant accoglie gli ospiti dalle 12:30 alle 15:30, offrendo un'esperienza culinaria d'eccellenza per anticipare i festeggiamenti della Festa del Papà.

Domenica 16 marzo torna l'appuntamento con "Finalmente Domenica", il brunch esclusivo dell'Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan

Ospite d'eccezione di questo secondo incontro sarà Lorenzo Sirabella, rinomato chef pizzaiolo di Dry Milano, che affiancherà gli executive chef Antonio e Vincenzo Lebano nella creazione di un menu esclusivo.

Un menu raffinato tra tradizione e creatività

Per questa speciale occasione, gli chef propongono un menu ricco di sapori autentici, con piatti preparati al momento, dolci artigianali e un ampio buffet di antipasti. Tra le delizie da non perdere:

Maritozzi dolci e salati

Tartare di manzo piemontese, misticanza e balsamico

Degustazione di formaggi vegetali homemade

Gamberi rosa al vapore

A rendere ancora più esclusiva l'esperienza, lo show cooking di Lorenzo Sirabella, che proporrà:

Pizza fritta classica napoletana

Focaccia farcita con friarielli, salsiccia di Bra cruda, provola affumicata e maionese all'aglio

Dulcis in fundo, la selezione di dessert firmata dal pastry chef Stefano Trovisi, con protagonista la Zeppola di San Giuseppe, dolce simbolo della Festa del Papà. Per chi vorrà gustarla in un'occasione speciale, sarà disponibile anche in versione monoporzione mercoledì 19 marzo presso il Gallia Lounge & Bar.

Esperienze uniche e intrattenimento per tutta la famiglia

Non mancherà il tocco esclusivo del "Ring for Bubbles", un servizio che consente agli ospiti di ordinare un calice di bollicine semplicemente suonando un campanello. Per i più piccoli, è previsto un intrattenimento dedicato, rendendo il brunch un momento perfetto da vivere in famiglia.

Per i più piccoli, è previsto un intrattenimento dedicato

Il prossimo appuntamento con "Finalmente Domenica" è già fissato: il 20 aprile, in occasione della Pasqua, i bambini potranno divertirsi decorando uova di cioccolato sotto la guida esperta di Stefano Trovisi.

Info e prenotazioni

"Finalmente Domenica" è disponibile al prezzo di 80€ a persona (inclusi "Ring for Bubbles" e caffè) e 40€ per i bambini fino a 12 anni. Per consultare il menu completo e prenotare il proprio posto, visitare il sito ufficiale dell'Excelsior Hotel Gallia.

© Riproduzione riservata