Aquiloni in volo a Margherita di Savoia: a maggio torna il festival internazionale

Si terrà dall'1 al 4 maggio a Margherita di Savoia (Bt) il Festival dell'aquilone, manifestazione giunta all'undicesima edizione, durante la quale, intrecciandosi con appuntamenti dedicati ai bambini, ogni giorno in spiaggia ci sarà il volo libero degli aquiloni, inclusa l'esibizione di quelli acrobatici. Nel programma del festival anche intrattenimento musicale, due conferenze, mostre di pittura e fotografiche e anche un concorso fotografico.

Festival degli Aquiloni a Margherita di Savoia: colori dal mondo e tradizioni pugliesi

L'evento, che è organizzato da Asba (Associazione stabilimenti balneari di Margherita di Savoia) in collaborazione con il Comune della città delle saline, ed è patrocinato dalla Regione Puglia, da Pugliapromozione e gode del sostegno di Pugliacultura, porta in Puglia gli aquiloni provenienti da tutto il mondo e sarà anticipato, dal 24 al 30 aprile, da una settimana di prefestival dedicato alla Thailandia, rappresentata dal suo Ambasciatore Puttaporn Ewtoksan.

Nei giorni scorsi, durante la presentazione del festival, si è ripetuta la plurisecolare cerimonia della “spartizione del mare”, che coinvolge ogni anno i pescatori locali, rievocazione, che avviene a Porto Canale, per l'assegnazione delle aree di pesca della seppia. La seppia, che è una tipicità del territorio margheritano per il sapore conferito dall'alta salinità del mare, oltre che dai fondali bassi e sabbiosi, sarà protagonista non solo di un cooking show il 4 aprile ma anche del festival stesso. «Il nostro festival cresce di anno in anno e si arricchisce di tante possibilità per divertirsi e godere delle tipicità della nostra terra, scoprendo anche le bellezze della Valle dell'Ofanto, attraverso itinerari ad hoc - afferma Antonio Capacchione, presidente di Asba. E tra queste tipicità c'è proprio la seppia, di cui già in epoca medievale si hanno le prime notizie relative alla pesca proprio nel nostro mare. Una pesca che prevede un cerimoniale esclusivo della varie fasi».

«Il festival internazionale dell'Aquilone è ormai diventata una manifestazione da record di presenze - dice Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia. Anche quest'anno il nostro Comune si prepara a tingersi con i colori degli aquiloni, ospitando numerose presenze e partecipanti provenienti da ogni parte del Mondo». «Si tratta di una bella rievocazione che ci fa capire quanto era importante la pesca della seppia per la popolazione locale - aggiunge Antonino Indelicato, comandante della Capitaneria di Porto di Barletta. L'ultimo atto normativo che ha regolamentato questo tipo di pesca risale al 1928 ed è stato in vigore fino al 2010, regolamentato nei minimi particolari da un Regio Decreto. Oggi l'attività rientra nella regolamentazione della pesca in generale». Appuntamento, quindi, a Margherita di Savoia, per il prefestival dal 24 al 30 aprile e per il festival dal 1 al 4 maggio.

