Corse gastronomiche sul Renon: 20ª edizione tra tradizione e innovazione culinaria

Dal 18 giugno al 16 luglio 2025, l’altopiano del Renon, a pochi chilometri da Bolzano, ospita le attesissime corse gastronomiche. Alla loro 20ª edizione, le corse rappresentano un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cucina e vino, con una serie di esperienze culinarie esclusive.

Tornano le corse gastronomiche alle fermate del trenino del Renon

Quattro serate (18 e 25 giugno, 9 e 16 luglio) vedranno gli ospiti salire a bordo dei vagoni storici del trenino del Renon, unendo l’esperienza del viaggio a quella gastronomica. Ogni fermata propone un piatto diverso, dall'aperitivo al dessert, accompagnato da raffinati vini locali e succhi di mela. La serata inizia alle ore 19.00 alla stazione di Soprabolzano, con un aperitivo e spuntini, per poi proseguire alle fermate successive con zuppa a Collalbo, un primo piatto a Stella, il piatto principale a Soprabolzano e infine un golosissimo dessert a Maria Assunta. Ogni portata è preparata dai migliori chef dell’altopiano, in un perfetto equilibrio tra tradizione e creatività. Il tutto, accompagnato da musica dal vivo e una selezione di vini autoctoni.

Il Renon è noto per la qualità dei suoi prodotti agricoli. Grazie al sole che splende sull’altopiano per circa 300 giorni all’anno, i prodotti locali sono freschi e di alta qualità. Dalle uova e carne agli speck, formaggi, miele e frutta, tutto è coltivato e offerto a chilometro zero. Il progetto “Bontà dal maso” promuove una rete tra turismo e agricoltura, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare direttamente dai produttori locali.

Il vino è una delle eccellenze più apprezzate del Renon. Numerose cantine locali offrono visite e degustazioni. Ogni martedì, la Tenuta Perlhof a Oberleitach invita gli appassionati a scoprire i suoi Santa Maddalena, Sauvignon, Merlot rosati e altri pregiati vini. Il mercoledì, la Tenuta Ebner propone una visita alla cantina e una degustazione di vini premiati, accompagnati da piatti tradizionali.

Il giovedì è la volta della Tenuta Ansitz Waldgries, con una passeggiata nei vigneti e una degustazione di vini storici, mentre il venerdì si conclude con una visita al maso biologico Rielinger, famoso per la sua tradizione vinicola risalente al Medioevo.

Per gli appassionati di eno-turismo, il sentiero del vino Rebe offre un'opportunità unica di esplorare i vigneti del Renon. Il percorso di circa 1,5 ore tra i filari, con una vista mozzafiato, racconta la storia del territorio attraverso sculture e cartelli informativi. Le degustazioni lungo il sentiero sono una tappa imperdibile per chi desidera scoprire i sapori locali in un contesto naturale.

© Riproduzione riservata