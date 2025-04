Emilia Romagna, torna “Fattorie aperte”: visite, degustazioni e laboratori

Tutte le domeniche di maggio, dal 4 al 25, oltre 90 aziende agricole, parchi e musei dell'Emilia Romagna apriranno le porte ai visitatori per la 27ª edizione di "Fattorie aperte". L'iniziativa, promossa dall'assessorato regionale all'Agricoltura, propone esperienze a contatto diretto con la vita rurale: dalle visite guidate alle degustazioni, dai percorsi sensoriali alle lezioni di cucina, con un'attenzione particolare per i più piccoli.

Emilia Romagna a porte aperte: a maggio si scoprono 90 fattorie tra gusto e biodiversità

Il progetto, ormai storico per la regione, offre l'opportunità di vivere in prima persona la quotidianità di un'azienda agricola, imparando a riconoscere le piante, incontrando gli animali da cortile, assaggiando prodotti tipici e riscoprendo ricette che fanno parte del patrimonio gastronomico locale. Le attività si svolgeranno in tutta la regione, dall'Appennino alla pianura, con la partecipazione di circa novanta realtà, che apriranno i propri spazi in una o più date tra il 4, l'11, il 18 e il 25 maggio.

L'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, sottolinea come questa iniziativa sia molto più di una semplice gita fuori porta: «Fattorie aperte rappresenta un'opportunità per conoscere da vicino il mondo dell'agricoltura e stabilire un corretto rapporto con l'ambiente che gli emiliano-romagnoli apprezzano sempre di più, facendo crescere le loro partecipazione ad ogni edizione - spiega Mammi. La Regione promuove questa iniziativa come un'occasione per maturare una maggiore consapevolezza della relazione tra cibo, salute e natura, mettendo al centro l'educazione alimentare, osservando il percorso degli alimenti dalla terra alla tavola e andando alla scoperta del paesaggio e del patrimonio agroalimentare della nostra regione, ricchissimo di produzioni tipiche, tra Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche».

Nel dettaglio, le esperienze previste spaziano dalle visite guidate alle fattorie ai laboratori didattici per adulti e bambini, dalle dimostrazioni di antichi mestieri alle attività sensoriali, fino alle lezioni di cucina. In alcuni casi, sarà anche possibile acquistare direttamente i prodotti o pranzare in agriturismo, completando così un'immersione totale nel mondo agricolo locale. Le aziende coinvolte saranno aperte indicativamente dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, anche se ciascuna realtà può scegliere autonomamente date e orari. Per questo motivo, è consigliabile consultare le singole schede sul sito ufficiale per verificare la disponibilità e prenotare, specialmente se si è interessati a partecipare ad attività a numero limitato. Tutte le informazioni dettagliate, il programma completo e l'elenco delle aziende aderenti sono disponibili sul sito della Regione Emilia Romagna.

