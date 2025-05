All'Hotel Eden di Roma la primavera è servita: i nuovi menu di chef Salvatore Bianco

Con l'arrivo della primavera, l'Hotel Eden di Roma rinnova l'offerta gastronomica dei suoi spazi con i nuovi menu ideati dallo chef Salvatore Bianco. Dai piatti da condividere de "Il Giardino Ristorante", con vista panoramica sulla città, alle proposte più rapide e informali de "La Libreria", fino alla cucina d'autore de "La Terrazza", l'executive chef dell'albergo cinque stelle della Dorchester Collection disegna un percorso che attraversa stagionalità, ricordi e sperimentazione.

Salvatore Bianco, executive chef dell'Hotel Eden di Roma

A "Il Giardino Ristorante", all'ultimo piano dell'hotel, Salvatore Bianco introduce una carta che parte da una pagnotta calda servita al tavolo come si fa a casa, per poi aprirsi a una selezione di quindici antipasti pensati per essere condivisi. Si va dal Carciofo arrosto con maionese di alici, menta e topinambur, che strizza l'occhio alla cucina romana, alla Burratina con battuto di San Marzano in conserva e origano fresco, fino alla Ceviche mediterranea di pesce, fior di latte e caponatina. Tra i primi, oltre ai classici della tradizione capitolina come i Tonnarelli cacio e pepe e i Mezzi paccheri all'amatriciana, spicca lo Spaghetto ‘Caramella' al pomodoro, signature dish dello chef con cui ha vinto il premio “Creatività in cucina” a Identità Milano 2025. Nei secondi, invece, si alternano piatti di carne e pesce: Calamaro alla piastra con insalatina di finocchio e agrumi, Ricciola con patate schiacciate, crudaiola di pomodorini, capperi, olive e origano, Vitello e vignarola e Agnello con carciofi e menta. In chiusura, tra i dolci si può scegliere tra il Tiramisù, il Bignè al pistacchio e fior di sale, il Cioccolato e amarena o il Fiore esotico.

Sempre a "Il Giardino Ristorante", lo chef ha pensato anche a proposte per diversi momenti della giornata. C'è “La pausa pranzo”, disponibile dal lunedì al venerdì tra le 12 e le 15, con un menu più agile che cambia ogni settimana, pensato per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare alla qualità. E c'è il “Pranzo della domenica”, ormai diventato un appuntamento fisso anche per molti romani, che si articola in una selezione di antipasti di mare e di terra, due opzioni per primi e secondi piatti e una ricca scelta di dolci, il tutto accompagnato da musica dal vivo e da un'accoglienza calda e informale, come da tradizione dell'Hotel Eden. La proposta più ambiziosa è quella de "La Terrazza", ristorante fine dining che rappresenta il cuore creativo di Salvatore Bianco. Qui si può scegliere tra due percorsi degustazione: “La persistenza della memoria”, con piatti come gli Spaghetti con ghiande, caffè tostato, tabacco kentucky e orzo, il Dentice con pesto di erbe e alghe marine o il Piccione arrosto ai lampascioni e frutti rossi; e “La metamorfosi”, che inizia con un Finocchio alla brace al pepe rosa e aceto balsamico e continua con la Seppia e vignarola di mare, il Bottone ripieno con miso di piselli, mandorle e cozze alla brace, fino al Pollo con peperoni ed erbe di campo. Con la bella stagione, alla proposta si affianca anche un nuovo menu à la carte, con possibilità di scegliere tra due o tre portate più dessert.

Proprio i dolci, anche in questo caso, meritano una menzione a parte: lo chef ha scelto di lavorare con un uso ridotto di zuccheri e preferendo il latte d'asina della Tuscia a quello vaccino. Ne nascono combinazioni insolite ma misurate, come il Geranio, Karkadè e mandorle, il Tiramisù all'aceto di caffè ed erbe amare, il dessert a base di Carruba, cioccolato e vaniglia o quello con Latte d'asina, fragole, piselli e menta. Per chi invece desidera un ambiente più informale o ha poco tempo, "La Libreria", salotto al piano terra dell'hotel, propone un'offerta più snella: insalate, tapas, sandwich, hamburger, pizzette e focacce. Anche qui i dolci chiudono il menu con un tocco personale, come nel caso della Ricotta e visciole o del Babà con latte montato e amarena. Grande attenzione è riservata alla sostenibilità: l'approvvigionamento privilegia i produttori locali, ma anche la logistica è studiata in questa direzione. Alcuni ingredienti, come l'asparago verde, arrivano dalle campagne laziali, mentre la mozzarella viene consegnata ogni giorno dalla Campania con un furgone elettrico.

