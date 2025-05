Nicolas Baglione è il nuovo executive chef di Terrazza Duomo 21

Cambio importante ai fornelli di uno dei locali più iconici di Milano: da maggio, la cucina di Terrazza Duomo 21 è affidata a Nicolas Baglione, chef con un passato internazionale tra Londra, Parigi, Osaka, Nepal, Thailandia e Dubai. La sua nomina arriva direttamente da Roberto Conti, consulente di lunga data per Glamore Group, che ha scelto Baglione per imprimere una nuova direzione alla proposta gastronomica del ristorante. L'obiettivo è ambizioso: alzare ulteriormente l'asticella della qualità in un luogo che, grazie alla sua posizione privilegiata e alla capacità di reinventarsi durante la giornata, è diventato punto di riferimento tanto per i turisti quanto per i milanesi.

Nicolas Baglione, il nuovo executive chef di Terrazza Duomo 21

La storia recente di Terrazza Duomo 21 racconta infatti di una trasformazione riuscita, che ha permesso a una location ad alto potenziale turistico di diventare una destinazione cult. Merito dell'impronta data da Glamore Group, che ha lavorato su ogni dettaglio: dalla cucina ai cocktail del lounge bar, fino all'atmosfera. È un locale che cambia volto nelle varie ore del giorno, capace di adattarsi a pubblici diversi e a esigenze differenti. Qui non conta solo la vista - quella indimenticabile sul Duomo - ma l'intera esperienza, fatta di attenzione ai piatti, alla carta dei vini e a un servizio che sa coniugare eleganza e informalità. Il nuovo corso firmato Nicolas Baglione si inserisce perfettamente in questa filosofia. Lo chef ha costruito nel tempo una cucina mediterranea moderna, arricchita dalle suggestioni raccolte nei suoi viaggi e dalle collaborazioni con ristoranti di rilievo in tutto il mondo. Tornato in Italia dieci anni fa, ha messo a frutto le tecniche apprese all'estero in ristoranti milanesi, dove ha saputo distinguersi per piatti riconoscibili, audaci negli abbinamenti e costruiti su una grande padronanza tecnica. Il più noto? La sua Cacio e Pepe con gambero rosso e lime, diventata un vero e proprio signature dish.

La nuova proposta di Terrazza Duomo 21, firmata Baglione, punta su una cucina contemporanea, fresca e studiata nei dettagli, che valorizza materie prime di alta qualità, provenienti sia dal territorio che da fornitori internazionali. Non a caso, i piatti si possono gustare in qualsiasi momento della giornata: una scelta precisa, che abbraccia un modello di ristorazione flessibile, destrutturata, adatta a un pubblico dinamico e senza vincoli d'orario. Una formula che guarda al modello americano, dove i tradizionali orari di colazione, pranzo e cena lasciano spazio a un flusso continuo, più vicino ai ritmi reali delle persone. Nel nuovo menu spiccano alcune creazioni che raccontano bene la filosofia dello chef. Come il Gambero rosso, branzino, olio, sale e zeste di limone; la Caponata di melanzane in agrodolce con lampone e granella di pistacchio; il Risotto allo zafferano con ossobuco di vitello e gremolada come da tradizione; lo Spaghettone cacio e pepe cotto in brodo di ricciola con tartare di gambero rosso al lime; e un grande classico come il Magatello di vitello, salsa tonnata, cappero e le sue foglie.

La sala esterna di Terrazza Duomo 21

Una proposta che si integra perfettamente nel concept di Terrazza Duomo 21, dove ogni momento della giornata diventa un'occasione per vivere un'esperienza diversa. Dalla colazione del mattino, al pranzo - veloce o rilassato -, fino all'aperitivo o al drink serale, tutto è pensato per offrire continuità e libertà al cliente, che può scegliere come e quando vivere lo spazio, rendendolo un punto di incontro sempre attivo, vibrante, in pieno centro città. Il valore aggiunto, ovviamente, resta la location. Affacciata su una delle piazze più famose del mondo, quella del Duomo di Milano, la terrazza non è solo uno sfondo perfetto per una foto o un aperitivo con vista: è un luogo che racconta l'anima della città. Un punto di riferimento che riesce ad accogliere con naturalezza clienti internazionali e milanesi, momenti riservati e feste private, senza mai tradire l'attenzione per la qualità. È proprio questa adattabilità, abbinata a una cucina in costante evoluzione, a fare di Terrazza Duomo 21 uno dei simboli più vivaci di una Milano che guarda avanti.

Terrazza Duomo 21

Piazza del Duomo 21 - 20122 Milano

Tel +39 02 47755459

© Riproduzione riservata