Castelfalfi è l'hotel dell'anno 2025 per Preferred Hotels & Resorts

Castelfalfi è stato nominato "Hotel of the Year - Overall" da Preferred Hotels & Resorts, uno dei principali gruppi indipendenti dell'hotellerie di lusso a livello globale. Il riconoscimento è arrivato il 15 maggio durante la Preferred Global Conference di Singapore, alla presenza della ceo Lindsey Ueberroth e della presidente Michelle Woodley. Su oltre 600 strutture d'eccellenza nel portfolio internazionale del gruppo, la scelta è ricaduta proprio su questo angolo di Toscana, diventato ormai una destinazione di riferimento nel mondo dell'ospitalità.

Vista su Castelfalfi, eletto miglior hotel dell'anno 2025 da Preferred Hotels and Resorts

Un traguardo importante, che celebra il percorso di crescita e rinnovamento intrapreso da Castelfalfi negli ultimi anni. Dopo una profonda ristrutturazione, la tenuta ha saputo imporsi come una delle realtà più significative della Legend Collection, esprimendo un'identità forte e riconoscibile che unisce eleganza, territorio e attenzione ai dettagli. La struttura, immersa nel cuore delle colline toscane, ha partecipato nel solo 2024 a ben 39 eventi firmati Preferred Hotels & Resorts, contribuendo in maniera rilevante alla visibilità internazionale non solo della proprietà, ma dell'intero brand. A sottolineare il valore del riconoscimento è stata Brenda Collin, executive vicepresident del gruppo: «È con grande piacere che porgo le mie più sentite congratulazioni a Castelfalfi per aver ricevuto il prestigioso premio Hotel of the Year Overall. Dopo un'importante ristrutturazione, Castelfalfi si afferma oggi come una proprietà di lusso in Toscana, autentico faro di eccellenza nell'ospitalità e perfetta espressione della nostra Legend Collection. Nel 2024, ha partecipato a 39 eventi con Preferred Hotels & Resorts, contribuendo in modo significativo alla visibilità internazionale della struttura e del nostro brand. Un riconoscimento meritatissimo che riflette il loro costante impegno verso l'eccellenza».

Parole che trovano pieno riscontro nello spirito che anima ogni aspetto della vita quotidiana a Castelfalfi. Per la proprietà, questo premio è molto più di un titolo: è la sintesi di un progetto collettivo, costruito nel tempo attraverso una visione chiara e condivisa. Il risultato di un lavoro fatto di cura e passione, che si riflette nei gesti quotidiani dello staff e nell'esperienza vissuta dagli ospiti. Non a caso, il direttore generale Roberto Protezione ha voluto dedicare il traguardo proprio alle persone che ogni giorno rendono possibile tutto questo: «Essere nominati Hotel of the Year a livello globale da Preferred Hotels & Resorts è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e gratitudine. Questo traguardo è il frutto del talento, della dedizione e della passione del nostro straordinario team, che ogni giorno dà vita all'autentica ospitalità di Castelfalfi. Lo condividiamo con ciascun membro dello staff e con tutti gli ospiti che ci scelgono e ci ispirano ogni giorno».

© Riproduzione riservata