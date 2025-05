Milano dall'alto: Isola Ristorante riapre la terrazza con vista Duomo

Con l'arrivo della bella stagione, riapre una delle terrazze più scenografiche di Milano: quella di Isola Ristorante e Isola Bar, al quinto piano del Palazzo Cordusio Gran Meliá. Affaccio spettacolare sul Duomo e sulla skyline della città, atmosfera rilassata ma curata nei dettagli, cucina mediterranea e una proposta beverage pensata per chi vuole godersi la città dall'alto, dal pranzo fino a mezzanotte.

Isola Ristorante riapre la terrazza

La terrazza di Isola è una vera oasi urbana nel cuore del centro storico. Un salotto all'aperto con tavoli spaziosi, sedute comode, luci soffuse e arredi di design, perfetto per un pranzo leggero, un aperitivo al tramonto o una cena sotto le stelle. L'ambiente, raffinato senza essere pretenzioso, accoglie sia i milanesi che i viaggiatori in cerca di una pausa con vista e contenuto. L'idea è quella di vivere la città da una prospettiva diversa, dove qualità e bellezza vanno di pari passo con l'esperienza gastronomica. A rendere ancora più interessante l'estate di Isola, arriva una collaborazione esclusiva con Maison Saint Aix, celebre maison vinicola provenzale che produce uno dei rosé più apprezzati al mondo. Solo sulla terrazza sarà possibile degustare in anteprima il nuovo Maison Saint Aix 2024, servito al calice, in bottiglia o in formato magnum. Accanto a questo, anche un cocktail inedito ideato per l'occasione, il “Scent of Provence”, ispirato ai profumi del sud della Francia. Dalle 18.00 alle 21.00, l'aperitivo milanese prende una nuova piega: due calici di rosé Maison Saint Aix 2024 accompagnati da pizza Marinara. Non manca una carta beverage ampia e ben costruita: dai classici cocktail alle creazioni signature dai profumi mediterranei, fino a vini al calice, bollicine italiane e francesi, rosati di Provenza, rossi di struttura e dolci da dessert. Ampia anche la selezione di distillati, con gin, vodka, tequila, mezcal, rum, whisky, cognac e amari di ogni genere: vermouth, bitter, grappe, liquori e birre artigianali. Chi preferisce le alternative analcoliche può contare su mocktail e drink studiati con la stessa cura.

Il menu segue la stessa filosofia: piatti leggeri, ingredienti stagionali, sapori netti e autentici, con quel tocco in più che rende tutto più interessante. Le proposte spaziano tra crudi, pizze, primi e secondi che giocano con la cucina mediterranea in modo contemporaneo. Tra i piatti più richiesti ci sono il Crudo dei Nebrodi, con prosciutto siciliano e focaccia ligure, e il Classic Club Isola, farcito con tacchino arrosto, pancetta, pomodoro, uova e maionese. Per chi ama il pesce crudo, c'è una selezione di ostriche Gillardeau e gamberi viola di Mazara del Vallo, mentre le pizzette variano dalla classica Margherita a versioni più estive con gamberi e fiori di zucca, fino a opzioni più intense con tartufo nero, acciughe del Cantabrico o salame piccante. Non mancano insalate gourmet e primi freschi come la quinoa con melograno e finocchio o gli spaghetti con pomodoro San Marzano. I secondi puntano su carne e pesce: tagliata di scottona e orata al forno con finocchi e limone sono tra i più richiesti. Chiude il tutto una carta dessert che spazia tra classici rivisitati e proposte d'autore: cassata siciliana, tarte al limone e meringa, tiramisù con biscotto di Matera e millefoglie gianduia.

Isola Ristorante (c/o Palazzo Cordusio Gran Meliá)

Piazza Cordusio 2 - 20123 Milano

Tel +39 02 82759844

