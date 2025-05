Padernello a tavola: torna la cena itinerante tra i sapori della Bassa Bresciana

Domenica 22 giugno, a Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia, torna l'attesissimo appuntamento con "Padernello a tavola", la cena itinerante che attraversa le vie dell'antico borgo rurale per concludersi nella suggestiva cornice del Castello di Padernello. Un evento a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria, che per 40 euro (18 per i bambini fino a 12 anni) permette di assaporare un percorso completo tra aperitivo, antipasto, primi, secondo, dolce, vini in abbinamento e caffè, distribuiti in diverse tappe tra le realtà locali della zona.

Degustazioni, vino e piatti tipici: il 22 giugno c’è Padernello a tavola

Le luci del tramonto accompagneranno i partecipanti lungo un vero e proprio viaggio gastronomico a tappe, in cui storia, cultura e buon cibo si intrecciano tra le mura del borgo e quelle del maniero quattrocentesco. A rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, la possibilità di scegliere tra tre orari di partenza (19:30, 20:15 o 21:00), pensati per gestire al meglio l'afflusso e rendere la serata piacevole e rilassata. Il percorso comincia a Cascina La Bassa, dove i buongustai ricevono calice e sacca porta bicchiere per poi aprire le danze con un aperitivo rustico ma ben curato: pizza in pala dell'Agripizzeria accompagnata dalla birra artigianale dell'Agribirrificio Graal. Si prosegue all'Osteria Aquila Rossa, dove va in scena un antipasto composto da salumi nostrani, insalata di Farro di San Paolo con verdure e tartare di manzo, in abbinamento ai vini selezionati dal Consorzio del Montenetto.

La serata entra nel vivo con i due primi proposti dal Ristorante La Bianca: una calamarata Senatore Cappelli con filetti di triglia alla mediterranea e pan grattato aromatizzato, seguita da gnocchetti di patate con crema di peperoni, carasau croccante e cipolle fritte. Anche in questo caso, i piatti sono accompagnati dai vini del Consorzio. Il secondo, curato dalla Locanda Del Vegnot, è coppa di maiale glassata e cavolo cappuccio marinato, sempre con il supporto enologico delle cantine locali. Il gran finale si svolge nel cuore del borgo, al Castello di Padernello, dove i partecipanti possono chiudere in dolcezza con tiramisù artigianale di Cascina La Bassa, distillati della Distillerie Peroni Maddalena e caffè Cartapani Cinque Stelle. Un modo per concludere la serata all'interno di un luogo carico di memoria, oggi al centro di un importante percorso di restauro e valorizzazione, a cui l'evento contribuisce direttamente.

Torna Padernello a tavola: l’evento gastronomico tra borghi e castelli della Bassa Bresciana

Come ricordano gli organizzatori, non è previsto un menu alternativo per persone con allergie o intolleranze alimentari; la quota di partecipazione non è rimborsabile in caso di mancata presenza; in caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente, quindi è consigliabile munirsi di ombrello; il parcheggio è disponibile al Ristorante La Bianca. Per partecipare è necessario prenotare con pagamento anticipato tramite bonifico alla Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (IBAN: IT27 N083 9354 1000 0000 0005 574), indicando nella causale “Padernello a tavola” seguito dal nome dell'iscrizione. Per chi a giugno non potesse esserci, c'è già una seconda data fissata: il prossimo appuntamento con £Padernello a tavola" è infatti previsto per domenica 14 settembre. Un'altra occasione per camminare con il piatto in mano, scoprendo sapori autentici e storie che si intrecciano lungo i vicoli di una terra che merita di essere assaggiata.

