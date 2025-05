La saga di Temakinho: quattro “figli” per una nuova storia gastronomica

A Milano, Temakinho cambia pelle e rilancia con una strategia di rebranding radicale: quattro nuovi ristoranti, quattro identità autonome, quattro format ben distinti, ma legati da un'unica narrazione. Nascono così Fuego, Arya, Tierra e Aqua: evoluzioni del celebre marchio di cucina fusion nippo-brasiliana, pensati per target e gusti diversi, ognuno con la propria anima gastronomica, il proprio tono di voce e una location milanese dedicata.

Temakinho cambia volto: quattro format, quattro anime, una sola visione

Dietro al progetto, un'idea narrativa precisa: Temakinho si fa “padre-pioniere” e affida la scena ai suoi “figli”, protagonisti di una “saga” gastronomica in più capitoli, ciascuno con un'identità distinta e riconoscibile. Una vera e propria operazione di storytelling modulare, pensata per rafforzare il legame con la community e costruire una relazione più profonda e personalizzata con il cliente, senza rinunciare al dna originale del brand. Il concept creativo, la strategia narrativa e il posizionamento dei nuovi format portano la firma di Vidmotion, agenzia di comunicazione attiva da oltre dieci anni nel mondo digitale e recentemente protagonista di un proprio percorso evolutivo, che l'ha portata a diventare partner strategico per realtà in trasformazione. Il lavoro di Vidmotion si è tradotto in quattro brand autonomi, ognuno con un'identità visiva propria e un tono narrativo coerente con la sua proposta culinaria.

Fuego è il più irriverente e disruptive: una celebrazione della carne, del sushi creativo e del whisky torbato, pensata per un pubblico adulto tra i 25 e i 45 anni, amante delle atmosfere forti e non convenzionali. Si trova a due passi da piazza Cadorna.

Arya, invece, è il volto più street e diretto del progetto. Collocato in zona Duomo, punta su una proposta fast casual pensata per studenti e giovani professionisti tra i 18 e i 30 anni. Qui lo street food d'eccellenza si consuma in modo informale, con un linguaggio immediato e uno stile urbano.

Tierra, in Porta Romana, è il ristorante che parla a chi cerca esperienze gastronomiche legate alla terra e alla sostenibilità, con un tocco ironico e sofisticato. In menu piatti vegetali e abbinamenti ricercati, accompagnati da gin pairing. Il target di riferimento si allarga a una fascia tra i 30 e i 55 anni, attenta alla qualità ma anche al contesto culturale.

Infine Aqua, ospitato nel cuore di Brera, si rivolge a un pubblico tra i 25 e i 50 anni che ama l'eleganza discreta e la freschezza del pesce crudo, da accompagnare a bollicine di pregio. Il concept è minimalista, l'atmosfera più intima e curata.

Temakinho si reinventa a Milano: nascono Fuego, Arya, Tierra e Aqua

Per ciascun brand è prevista una comunicazione mirata e su misura, con identità visiva e manifesto distinti, oltre a profili social dedicati e un piano editoriale cross-canale. Le community potranno interagire tra loro, creando un ecosistema narrativo che evolve nel tempo e accompagna il cliente da un format all'altro. La fase di lancio seguirà un percorso in tre momenti: teasing, reveal e attivazione. Sono previste azioni offline ad alto impatto, come campagne di guerrilla marketing e chiusure simboliche dei vecchi Temakinho, ma anche contenuti immersivi online, come video teaser e affreschi digitali che danno vita ai nuovi personaggi del racconto. «Questa operazione di rebranding rappresenta un'evoluzione naturale per Temakinho, dove il patrimonio identitario si trasforma in un racconto polifonico e dinamico – afferma Paolo Fellini, ceo di Temakinho. Con Fuego, Arya, Tierra e Aqua vogliamo offrire esperienze uniche, mantenendo inalterato il nostro core e al contempo rispondendo alle esigenze di pubblici crescenti e diversificati. È una sfida di posizionamento e storytelling che consolida la nostra leadership nel settore».

