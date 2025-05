Vista Ostuni debutta a luglio e conquista subito The Leading Hotels of the World

Nemmeno inaugurato, ed è già entrato nella cerchia ristretta di The Leading Hotels of the World. Vista Ostuni, nuova struttura alle porte della Città Bianca, aprirà a luglio ma può già vantare un riconoscimento che pochi hotel italiani possono permettersi. La collezione, che riunisce strutture indipendenti tra le più esclusive al mondo, ha scelto di accogliere questo progetto pugliese nato dalla riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi. Un biglietto da visita non da poco per un debutto che promette di lasciare il segno.

Vista Ostuni entra tra i giganti dell’hotellerie internazionale

Immerso nella Piana degli Ulivi della Valle d'Itria, a due passi dal centro storico di Ostuni, l'hotel si presenta come un punto di incontro tra storia e accoglienza contemporanea, con un'idea ben precisa: far vivere un'esperienza autentica, radicata nel territorio, senza scivolare nei cliché. Il messaggio è chiaro anche per chi seleziona gli hotel della collezione Leading. «Vista Ostuni restituisce con eleganza e autenticità lo spirito della Città Bianca» ha dichiarato Deniz Omurgonulsen, vicepresident member experience di The Leading Hotels of the World. «Adagiata su un'altura che domina una distesa di ulivi secolari, la proprietà invita gli ospiti a perdersi tra i vicoli imbiancati a calce di Ostuni, a rigenerarsi nella spa circondata dalla natura e a scoprire le ricchezze culturali del territorio guidati da un team dedicato. È un'espressione unica dell'ospitalità pugliese e un'aggiunta di rilievo alla nostra collezione».

E in effetti, il progetto nasce con basi solide. La Manifattura Tabacchi - edificio del XIV secolo - era un luogo centrale per la comunità, e il lavoro di recupero ha voluto proprio valorizzare quel legame. L'impronta architettonica oggi mette insieme la memoria storica con linee pulite, dettagli curati e un rapporto costante con il paesaggio circostante. Nessuna forzatura, nessun effetto cartolina. Cristina Zucchi, general manager di LarioHotels, che firma il progetto, riassume così lo spirito dell'operazione: «Con Vista Ostuni vogliamo condividere la visione di ospitalità firmata Vista: autentica, su misura, rispettosa della storia e capace di restituire valore al territorio», spiega. «Non si tratta solo di accogliere, ma di creare esperienze su misura che lascino il segno. L'ingresso in The Leading Hotels of the World è per noi un riconoscimento prestigioso che conferma il nostro impegno verso l'eccellenza e la cura dell'ospite in ogni dettaglio».

Vista Ostuni ospiterà 28 camere e suite, tutte di ampia metratura e distribuite attorno a un chiostro con arcate, che fungerà da cuore pulsante della struttura. L'offerta comprende due ristoranti, due bar, una spa con beauty center e suite private, una palestra attrezzata e tre piscine (due esterne e una interna). In cima, un rooftop con vista a 360 gradi - dal mare alla città - mentre tutto intorno si estende un parco di oltre 16mila mq dedicato alla vegetazione mediterranea. Per chi vuole prenotare in anticipo, il sito è già attivo: www.vistaostuni.com.

