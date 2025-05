Il MOG compie 6 anni: festa tra cibo, musica e caccia al tesoro a Genova

Due date da segnare in agenda: mercoledì 7 e domenica 11 maggio. Il MOG (Mercato Orientale Genova) compie sei anni e li festeggia con la città intera, tra una cena cantata con drink in promozione e torta per tutti, e una grande caccia al tesoro urbana che attraverserà alcuni dei luoghi più belli di Genova. L'ingresso è libero, la partecipazione gratuita, ma in entrambi i casi l'obiettivo è lo stesso: brindare insieme a un traguardo importante per uno degli spazi più vivaci del centro città.

Il MOG di Genova compie 6 anni: eventi, aperitivi e una caccia al tesoro in città

Negli ultimi anni, infatti, il MOG si è ritagliato un ruolo da protagonista nel capoluogo ligure, non solo come punto di riferimento gastronomico, ma anche come luogo di incontro, aggregazione e scoperta. Un “ombelico della città”, per citare le parole di Barbara Sanna, responsabile eventi e pr del MOG: «In questi anni MOG è diventato davvero l'ombelico della città, un luogo dove si svolgono eventi, in cui i genovesi fanno la pausa pranzo o festeggiano con gli amici, un posto da cui i turisti iniziano il loro viaggio alla scoperta del nostro territorio. Proprio con l'intento di ribadire questo spirito di apertura verso Genova, i genovesi e i turisti, ed in occasione dell'importante riconoscimento “Genoa Best in Travel 2025” ottenuto dalla Lonely Planet, quest'anno abbiamo deciso di festeggiare il compleanno di MOG offrendo a tutti la possibilità di brindare nella e alla nostra struttura e organizzando una caccia al tesoro a tema che vedrà il supporto di realtà e istituzioni locali di prestigio, a conferma di una strategia che vede ormai il MOG integrato in un sistema cittadino e turistico in cui enti e istituzioni si supportano vicendevolmente con l'obiettivo comune di valorizzare al meglio la nostra Genova».

Il primo appuntamento sarà quindi mercoledì 7 maggio, dalle 18:30 alle 23:00, con una cena cantata negli spazi del MOG. Il dj set di Luca Callà accompagnerà la serata, durante la quale sarà possibile cenare e fare aperitivo con spritz e gin tonic a 5 euro, in un'atmosfera conviviale che culminerà alle 21:30 con il tradizionale taglio della torta, distribuita gratuitamente fino ad esaurimento. Nessuna prenotazione necessaria, si entra liberamente. Domenica 11 maggio, invece, sarà la volta della caccia al tesoro “Best in Travel”, un percorso ludico e culturale pensato per far riscoprire Genova attraverso tappe, enigmi e premi. Si parte alle 15:30 e si va avanti fino alle 18:30 con il supporto di una web app che guiderà i partecipanti in un itinerario cittadino arricchito dalla collaborazione di partner come il Comune di Genova, la Delegazione Fai, il Convention Bureau Genova, Costa Edutainment, Palazzo Ducale, Coop Liguria, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro con lo spazio-museo viadelcampo29rosso e il Grand Hotel Savoia. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione online sul sito del MOG entro sabato 10 maggio alle 16 o fino a esaurimento posti.

L'iniziativa rientra in una più ampia strategia condivisa tra enti, istituzioni e soggetti privati che negli ultimi anni hanno rafforzato la rete di promozione del territorio, come sottolinea anche Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e marketing territoriale del Comune di Genova: «Il MOG è diventato in questi anni un punto di riferimento per la socialità e la cultura del cibo a Genova, capace di coniugare tradizione e innovazione in un luogo vivo e accogliente. Siamo felici di sostenere questa iniziativa che celebra i sei anni di attività del Mercato Orientale Genova, inserendosi perfettamente nel percorso di valorizzazione della nostra città diventata una delle destinazioni più apprezzate dai turisti di tutto il mondo. Auguri al MOG, uno dei punti iconici citati anche nella guida Best in Travel 2025 in cui Genova è l'unica meta italiana presente, perché possa contribuire ad essere un simbolo della Genova che accoglie, promuove e si racconta».

