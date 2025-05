Pizza Village torna a Napoli e Milano: le date e le novità del festival

Torna anche nel 2025 Pizza Village, l'evento internazionale che celebra la pizza in tutte le sue forme, con due tappe già fissate: a Napoli dall'1 al 6 luglio alla Mostra d'Oltremare per la tredicesima edizione, e a Milano dal 2 al 7 settembre a City Life, per il terzo anno consecutivo nel capoluogo lombardo. Un format ormai consolidato, che in dieci anni è passato da manifestazione locale a brand globale, con numeri importanti e un seguito trasversale di pubblico.

Pizza Village: le date del 2025 e tutte le novità del festival internazionale dedicato alla pizza

Nato a Napoli, Pizza Village ha saputo evolversi senza snaturare la propria identità, portando il meglio della tradizione partenopea anche a Milano e, più recentemente, a New York. Non è un semplice evento gastronomico, ma un vero e proprio villaggio tematico dove la pizza è al centro di un'esperienza più ampia: si mangia, si ascolta musica, si partecipa a laboratori, si assiste a competizioni tra pizzaioli, si segue una masterclass o un workshop. E soprattutto, si sta insieme. È anche questo che ha reso Pizza Village "Best Food Festival in the World" ai FestX Awards di Las Vegas nel 2018. «Un villaggio mozzafiato, dedicato a uno dei simboli per eccellenza dell'italianità nel mondo, nonché l'unico luogo al mondo dove si può cenare nello stesso posto e contemporaneamente presso le migliori pizzerie napoletane». Questo il cuore pulsante dell'esperienza raccontato dagli organizzatori, che ogni anno portano a Napoli oltre 30 tra le migliori pizzerie partenopee e accolgono più di 600mila visitatori.

Il programma dettagliato del 2025 verrà annunciato nei prossimi mesi, ma già si conoscono le linee guida di entrambe le tappe. A Napoli si torna a casa, alle radici del progetto: sei giorni di festa con show musicali in partnership con Rtl 102.5, spazi dedicati all'hospitality, laboratori per adulti e bambini, masterclass dei grandi maestri pizzaioli, workshop e seminari. Milano, invece, rappresenta la fase della crescita. Dal 2 al 7 settembre, City Life ospiterà la terza edizione dell'evento con un format simile ma adattato al contesto urbano meneghino: concerti gratuiti, laboratori, incontri, area bimbi, beer e mixology experience, e naturalmente il meglio delle pizzerie napoletane presenti in città. L'obiettivo è confermare e superare i 120mila visitatori della scorsa edizione.

