Ad Ancona torna “Tipicità in Blu”: una settimana tra mare, cucina e futuro

Dal 17 al 23 maggio Ancona ospita la 12ª edizione di "Tipicità in Blu", il festival dedicato al mare e a tutto ciò che ruota intorno alla sua cultura, con un fitto programma di eventi che abbraccia gastronomia, pesca, nautica, cantieristica, ricerca scientifica e turismo. Il filo conduttore di quest'anno è lo slogan “Mare, laboratorio di futuro”, che racconta con chiarezza l'intento della manifestazione: esplorare il blu in tutte le sue anime e condividere una visione del futuro che parte proprio dal mare. In programma ci sono regate, degustazioni, laboratori, incontri e itinerari, distribuiti tra gli spazi più rappresentativi della città e pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

Tipicità in Blu 2025: regate, degustazioni e incontri sul mare di Ancona

Il weekend inaugurale, sabato 17 e domenica 18 maggio, sarà un festival diffuso che interesserà in particolare Marina Dorica e la Mole Vanvitelliana. Marina Dorica, uno dei porti turistici più moderni e attrezzati d'Italia, sarà teatro della Sailing Chef, una regata velica unica nel suo genere perché abbinata a un concorso di cucina a bordo. Qui la competizione sportiva incontra il racconto gastronomico del territorio: in gara si cucinano piatti con prodotti a chilometro zero e pescato di stagione del mar Adriatico, con lo sfondo del Parco del Monte Conero. A completare l'esperienza, sabato pomeriggio e sera sono previsti momenti di degustazione curati dallo chef Paolo Antinori, ma anche musica e pittura in banchina, e la possibilità di gustare le proposte dei locali aderenti ai circuiti “Menu in blu” e “Aperiblu”, attivi fino al 24 maggio. Domenica si replica con un altro appuntamento sportivo, la regata “Conerissimo”, e un evento speciale dedicato alle “specie neglette del mare”, ossia quei pesci spesso ignorati dalla ristorazione ma ricchi di potenzialità. Sempre nel pomeriggio, spazio anche alla presentazione, accompagnata da degustazione, della seconda edizione del libro “Pillole del Conero”.

Contemporaneamente, anche la Mole Vanvitelliana si animerà con iniziative pensate per un pubblico curioso e appassionato. Sabato 17 si terranno i Blu Tour, percorsi turistici guidati da ragazzi e ragazze del territorio, e la mostra “Barche e navi”, un'esposizione multisensoriale che mette al centro forme, materiali e strutture legate alla tradizione marittima. Nel pomeriggio, “Piccole pescherie e grandi birre” è il titolo della degustazione ospitata al caffè letterario “The Mole”, dove si potranno assaporare anche vini del Conero e specialità marinare. Durante tutta la settimana, alla Mole sarà possibile visitare anche il Museo Tattile Omero e la mostra “Rinascimento marchigiano, opere d'arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede”. Da segnalare anche l'iniziativa speciale di domenica mattina “Visita il cantiere”, con partenze su prenotazione verso il cantiere navale di Fincantieri.

Da lunedì 19 maggio si entra nel vivo delle giornate dedicate alla blue economy. Fino al 20, gli studenti saranno protagonisti di una escape room educativa, centrata sulla “sfida del mare”, mentre tra il 21 e il 22 il festival si sposterà sul Passetto, un altro dei luoghi-simbolo di Ancona, sospeso tra mare e terra. Qui si terranno incontri professionali dedicati a nautica, creatività e nuove competenze, oltre a un laboratorio per bambini sulla sana alimentazione di mare. Sempre sul Passetto, il pomeriggio del 21 maggio, sulla terrazza e nella sala Unicorn, è previsto il lancio ufficiale del Grand Tour delle Marche.

Il 22 e 23 maggio, infine, l'Università Politecnica delle Marche ospiterà la seconda edizione di “The Blue Way Hackathon”, una maratona di 48 ore per ideare soluzioni innovative legate al mare e al futuro della Blue Economy. A chiudere idealmente questa intensa settimana sarà, nel pomeriggio di venerdì 23, il forum “Cantieri Aperti”, che simbolicamente tirerà le somme di un'edizione molto ricca e partecipata. Il programma di Tipicità in Blu è stato pensato per «tutti i gusti e tutte le sensibilità - come spiegano gli organizzatori - concepito per condividere insieme un futuro più blu. Volti noti, regatanti, chef, pensatori e ricercatori, imprenditori ed associazioni, tutti insieme per esplorare il bello ed il buono che il mare è sempre pronto a suggerirci». Un invito a lasciarsi ispirare da ciò che accade lungo la costa, dove il blu non è solo un colore ma un orizzonte da immaginare e costruire insieme.

