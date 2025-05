Maldive: ecco Ananea Madivaru, il nuovo resort che sorge su due isole private

È ufficialmente aperto Ananea Madivaru, nuovo resort nell'atollo di Ari Nord, a 20 minuti di idrovolante dall'aeroporto internazionale di Velana. Il complesso, sviluppato su due isole private collegate da una passerella sulla laguna, è rappresentato in esclusiva per l'Italia da Controvento, agenzia di marketing e comunicazione fondata da Ferruccio Tirone.

Una delle ville del resort Ananea Madivaru

Il resort entra nel portfolio della società con sede in Italia, che da oltre vent'anni lavora con realtà turistiche di fascia alta. «Sono onorato di accogliere tra i miei clienti una splendida struttura alle Maldive, unica nel suo genere ed in grado di stabilire nuove tendenze e nuovi standard nel paese» ha dichiarato Tirone. Con il suo ingresso, Ananea Madivaru si posiziona come una nuova proposta di lusso per il mercato italiano, puntando su un'esperienza di soggiorno fondata sul concetto di “slow glamour”, ovvero un'idea di eleganza rilassata, senza fretta, dove il lusso dialoga con la calma e i ritmi morbidi di una natura ancora protagonista. Le due isole ospitano complessivamente 110 ville, tutte con piscina privata, affacciate sulla spiaggia o direttamente sull'oceano. Le soluzioni abitative spaziano dalle Water Pool Villas alle Deluxe Water Pool Villas, fino alle più ampie Beach and Water Residences con più camere da letto, pensate anche per famiglie o gruppi. L'architettura punta su linee pulite e materiali naturali, integrandosi con il paesaggio senza rinunciare al comfort moderno.

Non mancano naturalmente le proposte gastronomiche. Con 9 ristoranti e 2 bar, il resort offre un'ampia scelta che spazia dalla cucina internazionale a quella locale, senza trascurare l'attenzione al dettaglio e alla qualità degli ingredienti. Il risultato è un viaggio nel gusto che accompagna quello fisico e visivo, tra piatti curati e ambienti che valorizzano l'esperienza conviviale. Per chi cerca momenti di puro relax, la Kandu Spa è il cuore pulsante del benessere: si tratta di un centro over-water con otto sale per trattamenti, una zona relax affacciata sull'oceano e una palestra attrezzata, tutto immerso nei suoni e nei profumi del mare. Gli amanti dell'acqua e dell'attività fisica possono contare anche su una lunga lista di proposte, tra sport acquatici motorizzati e non, immersioni, snorkeling, tennis, escursioni nella natura e molto altro.

L'area benessere del resort Ananea Madivaru

Il resort è pensato anche per chi viaggia con bambini, grazie alla presenza di un Kids Club dedicato, oltre a boutique, libreria, fiorista, campo da tennis e un servizio medico disponibile 24 ore su 24. In altre parole, ogni dettaglio è stato progettato per offrire agli ospiti un soggiorno senza pensieri, in grado di unire comfort, servizi e un contatto diretto con la bellezza dell'arcipelago. Raggiungibile in 20 minuti di volo panoramico in idrovolante da Malé, Ananea Madivaru si propone dunque come nuova destinazione di riferimento per chi desidera vivere le Maldive con uno sguardo contemporaneo, in equilibrio tra estetica, privacy e natura. Un luogo dove rallentare è parte dell'esperienza, e dove il tempo sembra assumere un ritmo diverso, scandito dalle onde e dal sole.

Ananea Madivaru

Madivaru Island, Alifu Alifu Atoll Ethere - Maldive

Tel +960 3330617

