Stefano Trovisi torna al Four Seasons di Milano come executive pastry chef

Il Four Seasons Hotel Milano accoglie un nuovo capitolo di dolcezza: Stefano Trovisi è il nuovo executive pastry chef, e per l'estate 2025 debutta con una linea inedita di mini stecchi gelato, attenti al gusto e alla leggerezza. Si chiamano “less is more”, sono tutti senza glutine, uno è vegano e i gusti spaziano dalla frutta esotica al cioccolato puro, da assaporare nel giardino dell'hotel o come fine pasto.

Stefano Trovisi nuovo executive pastry chef di Four Seasons Hotel Milano

Trovisi non arriva da lontano: era già entrato nella brigata del Four Seasons Milano nell'ottobre 2016, prima come pastry demi chef de partie e poi come pastry chef de partie. Da lì, un percorso intenso, fatto di esperienze all'estero, aperture importanti e un ritorno carico di senso e maturità. La sua storia personale comincia lontano dai fornelli: «Ricordo ancora la casa inondata dal profumo della torta di mele di mia nonna», è così che si presenta, con quel ricordo familiare che gli ha cambiato la vita. Dopo un diploma classico e l'inizio degli studi in ingegneria, ha scelto di seguire la strada del gusto, in modo istintivo e autodidatta, partendo dalla cucina tradizionale per poi trovare nella pasticceria la sua vera vocazione.

Tante le tappe che lo hanno formato, ma è Londra quella decisiva: qui capisce che la sua passione merita i palcoscenici dell'alta hotellerie italiana. Dopo l'esperienza milanese, lavora all'apertura del St. Regis di Venezia e successivamente torna in Lombardia, territorio che considera essenziale nella sua visione di pasticceria: lineare, centrata sugli ingredienti, rispettosa delle materie prime ma con uno sguardo sempre contemporaneo. Lungo il percorso, anche una parentesi a Riva del Garda e una stretta collaborazione con lo chef Gianbattista Montanari, che gli permette di affinare le tecniche legate ai lievitati. Nasce così la sua creazione più rappresentativa: il Panettone milanese, rivisitato per incontrare i gusti delle nuove generazioni. Durante la sua esperienza come executive pastry chef all'Excelsior Hotel Gallia, sotto la guida dei fratelli Cerea, affina ulteriormente le competenze sulla viennoiserie e viene inserito nella classifica del Gambero Rosso dei “10 migliori panettoni degli chef per Natale 2024”.

I mini stecchi gelato del Four Seasons Hotel Milano

Oggi ritorna nella cucina dove tutto è cominciato, ma con una nuova consapevolezza e con l'incarico di guidare la pasticceria dell'iconico indirizzo milanese. Il debutto estivo è affidato a una proposta semplice solo all'apparenza: una selezione di mini stecchi gelato, in linea con la sua idea di essenzialità e qualità. I nuovi “less is more” mettono al centro la frutta fresca e secca, il cioccolato, le nocciole e la vaniglia, con un'attenzione particolare all'utilizzo dello zucchero, ridotto al minimo per esaltare i sapori veri. I gusti disponibili sono “Pesca e albicocca semicandita”, “Mojito”, “Mango e passion fruit”, “Arachidi e caramello salato” (che è anche vegano), e “Cioccolato fondente Manjari 100% e gruè di cacao Venezuelano”. Tutti sono gluten free, pensati per essere leggeri, golosi e perfetti per una pausa nel verde del giardino dell'hotel o come chiusura fresca di un pranzo.

Four Seasons Hotel Milano

Via Gesù 6-8 - 20121 Milano

Telefono +39 02 77088

© Riproduzione riservata