Torna la Fiera del Peperone di Carmagnola: 10 giorni di gusto e festa

Dieci giorni di sapori, musica, incontri e scoperte: dal 29 agosto al 7 settembre Carmagnola ospiterà la 76ª edizione della Fiera nazionale del Peperone, tra le più importanti rassegne italiane dedicate a un prodotto agricolo. Promossa dal Comune e organizzata da SGP Grandi Eventi, la manifestazione trasformerà la cittadina piemontese in una vetrina diffusa, con quasi 250 espositori attesi tra piazze e vie del centro.

Peperone di Carmagnola, dieci giorni per scoprirlo (e assaggiarlo) alla Fiera nazionale

Da oltre settant'anni, la Fiera è un'occasione unica per chi vuole assaporare da vicino le eccellenze del territorio, con un'attenzione particolare al celebre peperone di Carmagnola, che sarà protagonista assoluto anche quest'anno. Via Gobetti si trasformerà per l'occasione nella “Via del Peperone”, accogliendo i produttori locali e offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare direttamente i peperoni coltivati in zona. Un modo concreto per avvicinarsi a una delle produzioni orticole più apprezzate d'Italia, simbolo identitario della città. Il cuore pulsante sarà, ancora una volta, il Foro Festival, in programma al Foro Boario di Piazza Italia. Dal 2018 a oggi è diventato un punto di riferimento per gli appuntamenti musicali e culturali della Fiera, portando a Carmagnola grandi nomi della musica italiana, volti noti della comicità e protagonisti del mondo dello spettacolo. Anche per questa edizione, il programma è annunciato come “ricco di sorprese”, con serate capaci di accontentare gusti diversi e pubblici eterogenei.

La Fiera, però, si espanderà in tutto il centro cittadino, articolandosi in diverse aree tematiche. Nei Giardini del Castello e in Piazza Manzoni troveranno spazio numerosi stand enogastronomici, mentre via Pellico e via Bobba ospiteranno esposizioni legate ai servizi alla persona, oggettistica, auto e moto. Le cosiddette “piazze del gusto”, come Piazza Bobba e Piazza Mazzini - rinominata per l'occasione Piazza dei Sapori - saranno il punto di riferimento per chi vuole degustare piatti a base di peperone e altre specialità locali, comprese quelle proposte dalle aziende aderenti al Consorzio del Peperone. A completare l'offerta ci sarà anche il Villaggio del Territorio, allestito in via Garibaldi, dove si concentreranno gli espositori alimentari dell'area carmagnolese.

Piazza Sant'Agostino a Carmagnola (To)

Una delle novità più attese dell'edizione 2025 è il debutto del PalaPeperone, una tensostruttura in Piazza Sant'Agostino dedicata interamente al mondo del food. Al suo interno si susseguiranno eventi gratuiti, tra showcooking, degustazioni, incontri con chef, interviste a giornalisti e critici gastronomici, oltre a presentazioni letterarie legate al tema della cucina e dei prodotti locali. «Un'occasione unica per scoprire i segreti della cucina e del nostro amato peperone», sottolineano gli organizzatori. Non mancheranno poi attività dedicate ai bambini, tra giochi antichi, laboratori creativi e villaggi tematici pensati per il pubblico più giovane. Nei fine settimana, via Valobra sarà animata da iniziative promozionali e momenti di intrattenimento, mentre ogni sera Piazza Sant'Agostino ospiterà appuntamenti istituzionali, premiazioni e performance musicali a ingresso libero. Per partecipare ai concerti principali e agli eventi culturali del Foro Festival, sarà invece necessario acquistare il biglietto. Tutte le informazioni utili - dai dettagli del programma alle indicazioni su come raggiungere la città - sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

