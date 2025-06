Edvaldo Brito è il nuovo general manager dell'Hotel Excelsior di Venezia

Cambio al vertice per uno degli hotel più iconici di Venezia: Edvaldo Brito è stato nominato general manager dell'Hotel Excelsior Venice Lido Resort. A darne l'annuncio è stata Iconic Luxury Hotels, che ha scelto l'hotelier brasiliano per guidare la struttura del Lido in una fase strategica per il gruppo.

Edvaldo Brito, nuovo general manager dell'Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Professionista di respiro internazionale con oltre 15 anni di esperienza nell'ospitalità di alto livello, Brito arriva all'Excelsior dopo aver diretto "Como Castello Del Nero", un castello del XII secolo trasformato in un resort di lusso nel cuore del Chianti. Durante la sua gestione, la proprietà è stata eletta per due anni consecutivi "Miglior hotel d'Italia" da Condé Nast Traveler, ha conquistato la Chiave Michelin per l'eccellenza alberghiera e ha mantenuto la stella Michelin del ristorante La Torre. Prima ancora, Brito ha ricoperto incarichi dirigenziali di primo piano in Brasile, nei Caraibi e in Costa Rica, consolidando un percorso fatto di successi in contesti molto diversi. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Edvaldo all'Hotel Excelsior Venice Lido Resort. La sua esperienza e la comprovata esperienza nella gestione di strutture iconiche lo rendono la persona ideale per guidare il prossimo capitolo di questo leggendario hotel. Siamo certi che la sua passione, creatività e visione strategica porteranno una nuova prospettiva, onorando al contempo il suo ricco patrimonio e il suo significato nella cultura veneziana» ha dichiarato Andrew Stembridge, executive director del gruppo.

La scelta, come detto, arriva in un momento importante per Iconic Luxury Hotels, che si appresta ad ampliare la propria presenza internazionale con l'apertura di una terza proprietà all'estero. Un passo importante, che rafforza il peso del gruppo sul mercato globale e che rende la leadership di Brito ancora più centrale nel posizionamento del brand. «Edvaldo entra a far parte dell'Hotel Excelsior in un momento cruciale per la proprietà e per Iconic Luxury Hotels - ha sottolineato Francisco Macedo, senior vice president - international operations di Ilh per conto di L&R Hotels. L'Hotel Excelsior è stato il primo hotel internazionale ad entrare a far parte della collezione e ora apriremo presto la nostra terza proprietà internazionale quest'estate, rafforzando la presenza globale di ILH e L&R. Siamo lieti di avere Edvaldo alla guida di questa leggendaria proprietà del Lido, che definisce lo standard dell'ospitalità veneziana».

L'Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Nato a San Paolo, con oltre 50 paesi visitati all'attivo, Brito porta con sé una mentalità aperta e una visione cosmopolita, unite a una profonda attenzione per la qualità e il dettaglio. Nel corso degli anni ha costruito una reputazione solida grazie alla sua capacità di anticipare i trend del settore, alla sua intelligenza emotiva e alla sensibilità con cui sa modellare esperienze su misura per una clientela esigente e internazionale. L'entusiasmo per la nuova sfida lo si percepisce chiaramente anche dalle sue parole: «È un vero onore guidare l'Hotel Excelsior Venice, una proprietà che incarna il glamour, l'anima e la storia cinematografica di Venezia. Sono incredibilmente orgoglioso di unirmi a questo luogo leggendario ed entusiasta di dare vita a esperienze straordinarie che ne celebrino l'eleganza senza tempo, infondendo al contempo una nuova energia per il futuro».

Hotel Excelsior Venice

Lungomare Guglielmo Marconi 41 - 30126 Lido (Ve)

Tel +39 041 526 0201

