Macelleria con cucina: il successo del Mannarino da Milano a Torino

C’e’ profumo di brace in centro a Torino. Due insegne, una sola filosofia: macelleria di quartiere con cucina. Un locale che mescola rustico e moderno. Si tratta del Mannarino, una delle insegne più interessanti per gli amanti della carne.

La sala interna di Mannarino

Il format, macelleria con cucina, è nato a Milano, nel 2019 dall’intuizione di Gianmarco Venuto e Filippo Sironi, ha ricevuto il Foodservice Award 2025 nella categoria “Local Hero”, riconoscimento assegnato ai brand capaci di trasformarsi in autentici punti di riferimento nelle comunità locali.

L’Accademia del Mannarino e il format vincente

A Torino la prima sede in via della Rocca, inaugurata nel 2022, la seconda più recente in via IV Marzo con l’Accademia del Mannarino, un laboratorio dove la cultura della carne viene raccontata, insegnata e condivisa.

Accademia del Mannarino è un laboratorio dove la cultura della carne viene raccontata

Esperienza su misura: scegli, griglia, gusta

Come funziona? Si entra, si guarda il banco, si sceglie cosa mangiare e nel giro di pochi minuti la carne è sulla griglia preparata da esperti cuochi e cotta al momento solo per te. Le carni arrivano da piccoli allevamenti selezionati, spesso in Piemonte e in Puglia.

Le carni de Il Mannarino arrivano da piccoli allevamenti selezionati, spesso in Piemonte e in Puglia

I piatti simbolo del Mannarino

In carta ci sono i classici della tradizione pugliese: le bombette ovvero involtini pugliesi ripieni da provare in tutte le versioni, classica, piccante con caciocavallo, ma anche la zampina di Sanmichele, una deliziosa salsiccia a base manzo e pomodoro, ma anche tagli più strutturati.

Le bombette de Il Mannarino

A fianco piatti di casa come le polpette al sugo, la caponatina pugliese e lo strascinato affumicato. In abbinamento un Primitivo biologico servito in caraffa di ceramica, ma anche una selezione di vini italiani e di birre.

La crescita del format

Il Mannarino ad oggi conta 18 punti vendita distribuiti tra Milano, Bergamo, Brescia, Como, Seregno, Arcore, Busto Arsizio, Novara, Torino, Alessandria, Genova e Modena, soddisfacendo ogni giorno migliaia di clienti in macelleria, al ristorante e nella macelleria online.

di Piera Genta

