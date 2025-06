 Chef e vignaioli insieme per la grande cucina friulana

La stagione estiva 2025 si apre con il ritorno degli esclusivi Dinner Show di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, appuntamenti enogastronomici d’élite che celebrano la cucina regionale in scenari suggestivi. Il primo evento è in programma martedì 17 giugno presso il Castello di Spessa a Capriva del Friuli (Go), nel cuore del Collio Goriziano, una delle aree vitivinicole più rinomate del Nord Italia.

Dinner Show al Castello di Spessa

Questa iniziativa rappresenta una delle esperienze gourmet più affascinanti del Friuli Venezia Giulia, capace di unire alta ristorazione, cultura del territorio e convivialità in un format coinvolgente ed esclusivo.

Un’esperienza sensoriale tra cucina d’autore e paesaggi unici

L’evento del 17 giugno si svolgerà nel parco secolare del Castello di Spessa, tra alberi maestosi, pergolati fioriti e panorami collinari che fanno da cornice a una serata all’insegna dell’eccellenza. Il tema sarà dedicato alla cucina primaverile, celebrata attraverso un itinerario enogastronomico in 26 tappe.

Assaggi gourmet delle eccellenze del territorio

I protagonisti saranno i 25 chef del gruppo Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, affiancati da vignaioli e produttori agroalimentari di eccellenza, per un totale di 72 realtà d’eccellenza. Gli ospiti potranno assistere in diretta alla preparazione dei piatti da parte degli chef, che interpreteranno ingredienti stagionali con creatività e maestria.

Gli chef dei ristoranti del gruppo che cucineranno in diretta davanti al pubblico inediti piatti ispirati alla primavera e ai suoi prodotti saranno: AB Osteria Contemporanea di Lavariano di Mortegliano, Ai Fiori di Trieste, Al Gallo di Pordenone, Al Grop di Tavagnacco, Al Paradiso di Pocenia, Al Ponte di Gradisca D’Isonzo, Alla Luna di Gorizia, All’Androna di Grado, Caffetteria Torinese di Palmanova, Campiello di San Giovanni al Natisone, Carnia di Venzone, Casa Valcellina di Montereale Valcellina, Costantini di Collalto di Tarcento, Da Alvise di Sutrio, Da Nando di Mortegliano, Da Toni di Gradiscutta di Varmo, Enoteca di Buttrio, La Torre di Spilimbergo, Le Fucine di Buttrio, Lokanda Devetak di Savogna d’Isonzo, Mandi Parentesi Friulana di Lignano Sabbiadoro, Mondschein di Sappada, San Michele di Fagagna, Tre Merli di Trieste, Vitello d’Oro di Udine. Con loro, lo chef della Tavernetta al Castello, il ristorante della location che ospita l’evento.

Degustazioni gourmet e abbinamenti vino-cibo d’autore

Ogni postazione offrirà un piatto esclusivo accompagnato da un vino selezionato, presentato direttamente dal produttore, che sarà a disposizione del pubblico per approfondimenti e curiosità. L’abbinamento tra vini del Collio e cucina locale sarà il filo conduttore della serata.

Una giornata dedicata alla cucina primaverile

A conclusione dell’esperienza culinaria, i ristoranti e i pasticceri del consorzio proporranno dessert ispirati alla primavera, mentre postazioni dedicate offriranno caffè e distillati di qualità.

Informazioni, biglietti e prossimi eventi dei Dinner Show

La Cena Spettacolo inizierà alle ore 19.30. Il costo della serata è di 90 euro e i biglietti sono disponibili presso i ristoranti aderenti, la segreteria del consorzio e il Castello di Spessa. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al 18 giugno. Per maggiori dettagli sul menu e sugli chef partecipanti, è possibile consultare il sito ufficiale.

Via dei sapori 2025 in Friuli Venezia Giulia

Il calendario proseguirà con altri due eventi:

29 luglio sulla spiaggia di Grado, con una cena dedicata alla cucina estiva con vista sul mare al tramonto.

al Castello di Udine, per celebrare i con i piatti iconici dei ristoranti aderenti; 29 luglio sulla spiaggia di Grado, con una cena dedicata alla cucina estiva con vista sul mare al tramonto.

Una celebrazione del gusto e dell’eccellenza enogastronomica friulana

I Dinner Show firmati Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori rappresentano un’occasione unica per scoprire la cultura gastronomica regionale, valorizzare i migliori prodotti agroalimentari del territorio e vivere un’esperienza immersiva tra gusto, paesaggio e convivialità.

Una serata speciale a Capriva del Friuli (Go)

Grazie al contributo sinergico di chef, produttori e vignaioli, questi eventi riescono a raccontare l’identità del Friuli Venezia Giulia in chiave contemporanea, portando in scena l’autenticità e la qualità che da sempre contraddistinguono la regione.

