Weekend in famiglia a Berlino a meno di 100 euro? Sì, all'a&o Friedrichshain

Dal 18 al 20 luglio, Berlino apre le porte alle famiglie con un'offerta che unisce convenienza e comfort: il gruppo a&o Hostels propone un soggiorno all'a&o Berlin Friedrichshain a 99 euro a notte per tutta la famiglia, colazione compresa. Le camere possono ospitare fino a sei persone, i servizi baby-friendly sono inclusi e il sabato sera c'è pure un barbecue gratuito per tutti gli ospiti. Un'occasione concreta per organizzare una fuga d'estate in una capitale vivace, accessibile e sorprendentemente a misura di bambino.

Il cuore dell'offerta è proprio la struttura di Friedrichshain, quartiere giovane e ben collegato, dove a&o ha pensato a tutto per le famiglie: camere spaziose, culle, seggioloni, vasini e tutti quei dettagli che fanno la differenza quando si viaggia con i più piccoli. Il prezzo fisso di 99 euro a notte vale per l'intera camera, non a persona, ed è comprensivo della colazione a buffet. Il sabato sera, poi, si accende la griglia per un barbecue gratuito, pensato per mettere insieme ospiti di ogni età e gusti.

Fuori dall'ostello, Berlino si rivela una città sorprendentemente adatta ai più piccoli. Il Tiergarten, il grande parco cittadino, è perfetto per passeggiare tra laghetti e aree gioco, mentre lo Zoo di Berlino - uno dei più antichi d'Europa - ospita panda giganti, leoni, elefanti e un acquario spettacolare. Per chi cerca esperienze più interattive, il Science Center Spectrum propone oltre 250 esperimenti da provare con mano, mentre il MachMit! nel quartiere di Prenzlauer Berg è un museo del giocattolo pensato per incuriosire, far scoprire e far muovere: laboratori, installazioni e una torre di legno da scalare ne fanno un posto in cui è impossibile annoiarsi.

Anche il cibo si adatta alle esigenze di una famiglia in vacanza. Al Markthalle Neun di Kreuzberg si pranza in modo informale tra street food da tutto il mondo, tavoli condivisi e un'atmosfera autentica che fa venire voglia di restare a lungo. Ma le esperienze a misura di bambino non finiscono qui: nel laboratorio dei Buddy Bears ogni piccolo può dipingere il proprio orsetto da portare a casa, mentre i murales colorati di Friedrichshain invitano a esplorare il quartiere come in una caccia artistica, con sosta gelato assicurata.

Per chi ha voglia di allontanarsi un po' dal centro, il FEZ Berlin - a Köpenick - è un'istituzione: è il più grande centro per famiglie d'Europa e offre spettacoli, piscine, giochi, musei, un planetario, una mini-ferrovia e un lago balneabile, tutto immerso in un parco verdissimo. E per chiudere il weekend in bellezza, niente di meglio di una crociera sul fiume Sprea: si passa accanto al Reichstag, al Duomo, all'Isola dei Musei e alla East Side Gallery, mentre a bordo si ascoltano storie raccontate con un linguaggio semplice e coinvolgente, pensato anche per i più piccoli.

