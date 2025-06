Yoga e nutrizione: un percorso per ossa, cuore e mente ben equilibrati

Un percorso armonico che unisce yoga e nutrizione funzionale consente di ritrovare equilibrio interiore, benessere fisico e consapevolezza alimentare. Nell’evento previsto per il 21 giugno presso l’Arena Civica Gianni Brera a Milano, la wellness ambassador Michela Coppa e la dietista nutrizionista del California Prune Board, Dott.ssa Annamaria Acquaviva, offrono una lezione aperta a tutti i livelli di esperienza.

Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista del California Prune Board in Italia

Il focus è sull’integrazione delle Prugne della California in un’esperienza olistica mirata a nutrire corpo, mente e cuore attraverso pratiche semplici e quotidiane.

Il valore dello yoga come pratica per l’equilibrio

La lezione, intitolata “Il cibo che nutre l’anima”, si sviluppa attraverso tre momenti distinti - ossa, cuore, mente - combinando asana mirate, tecniche di respirazione e riflessioni su nutrizione e consapevolezza.

L'arena civica Gianni Brera dove si svolgerà l'evento

L’obiettivo è mostrare come lo yoga non sia solo una disciplina fisica, ma uno strumento per instaurare un legame tra movimento, respiro e benessere mentale. Le posizioni yoga, scelte in base alle tre aree, sono studiate per offrire benefici specifici e immediati.

Benefici nutrizionali: il ruolo delle Prugne della California

Integrando circa 3-4 Prugne della California al giorno, si introduce un’importante fonte naturale di fibre, vitamina K e antiossidanti. Questi nutrienti supportano la salute dell’apparato scheletrico, del cuore e del microbiota intestinale, con effetti positivi sul morale e sulla vitalità. La combinazione di un alimento nutriente e di pratiche yogiche offre un approccio completo al wellness quotidiano.

Prugne della California

«Con questa pratica vogliamo offrire un’esperienza completa, che unisca movimento consapevole, respiro e alimentazione» afferma Michela Coppa. «Il mio obiettivo è trasmettere l’idea che il benessere non è qualcosa di distante o complicato, ma parte della nostra quotidianità. Anche un gesto semplice, può contribuire al nostro equilibrio, se fatto con attenzione e continuità».

Michela Coppa, , wellness ambassador delle Prugne della California

«Le Prugne della California sono un esempio concreto di alimentazione consapevole. Ricche di fibre, vitamina K e antiossidanti, offrono benefici reali per ossa, cuore e intestino. Integrarle nella routine quotidiana - anche solo con 3 o 4 al giorno - è un gesto semplice, perfettamente in linea con lo spirito dello yoga e del mindful eating» aggiunge Annamaria Acquaviva.

Ossa: yoga per il sostegno e nutrizione per la struttura

Le prime posizioni proposte - Vrikshasana e Virabhadrasana II - mirano a stimolare la forza delle gambe, l’attivazione dell’anca e del cuore, e a migliorare postura e radicamento. A queste asana si affiancano le proprietà delle prugne, ricche di vitamina K, manganese e polifenoli. Numerosi studi indicano che il consumo quotidiano di 3-6 prugne aiuti a ritardare la perdita ossea e a prevenire fratture, particolarmente in età avanzata.

Cuore: posizioni rigenerative e nutrizione protettiva

La seconda fase introduce Viparita Karani e Balasana, scelti per la loro capacità di favorire il rilassamento del sistema cardiovascolare, migliorare la circolazione venosa e ridurre lo stress.

La posizione Yoga Vrikshasana

Le prugne, grazie al loro contenuto di fibre e antiossidanti, aiutano a mantenere un profilo lipidico equilibrato e a contenere l’infiammazione, mentre il loro indice glicemico basso le rende uno snack consigliato per un approccio nutrizionale bilanciato.

Mente: respirazione consapevole e nutrizione dell’equilibrio emotivo

La parte finale della pratica, costruita su Sukhasana con Anuloma Viloma e la ripetizione di Vrikshasana, è dedicata alla respirazione alternata per riequilibrare il sistema nervoso autonomo e favorire concentrazione e presenza mentale.

La posizione yoga Sukhasana

Il contributo delle prugne si declina nella nutrizione del microbiota, fonte di serotonina e dopamina, con effetti benefici sull’umore, sulla chiarezza mentale e sulla resilienza emotiva.

Perché scegliere un approccio integrato tra yoga e nutrizione

Questo modello esperienziale dimostra che il benessere vero nasce da piccoli gesti quotidiani e da scelte consapevoli. L’abbinamento tra asana, respirazione guidata e alimentazione funzionale - rappresentata dalle prugne - consente di lavorare su più fronti: potenziamento fisico, equilibrio cardiaco, quiete mentale. La scelta di un alimento naturale, sostenibile e ricco di nutrienti metabolici integra perfettamente le pratiche yogiche, trasmettendo l’idea che ogni gesto, per quanto semplice, assume valore se svolto con cura e costanza.

Impatto scientifico e sostenibilità del benessere

Le prove scientifiche a supporto dell’abbinamento tra yoga e consumo di prugne della California includono studi su densità ossea, profilo lipidico e salute intestinale. In particolare, è confermato che l’apporto quotidiano di fibre solubili sostiene il microbiota e favorisce la produzione di neurotrasmettitori legati al benessere mentale.

Le prugne della California

L’intero percorso è inoltre volto a sensibilizzare verso pratiche alimentari consapevoli e sostenibili, coerenti con l’approccio mind-body dello yoga.

Evento Milano: dettaglio pratico del percorso

Sabato 21 giugno, l’Arena Civica Gianni Brera diviene terreno di una lezione a ingresso libero, rivolta a chi desideri vivere un’esperienza su tre livelli: struttura fisica, ritmo cardiovascolare ed equilibrio emotivo. Grazie all’unione tra una wellness ambassador e una nutrizionista esperta, l’incontro offre strumenti pratici e replicabili, da integrare quotidianamente.

Benessere completo con piccoli gesti

L’unione tra yoga e nutrizione consapevole rappresenta una strategia integrata per migliorare la salute globale. L’utilizzo quotidiano di prugne ricche di nutrienti e una pratica yogica costante permettono di costruire un percorso sostenibile, efficace e replicabile. L’appuntamento di Milano offre un modello fruibile, aperto a tutti, per sperimentare come il benessere non sia un lusso, ma una sequenza di gesti semplici e accessibili.

© Riproduzione riservata