Cà del Profeta, cena d'autore a quattro mani con Antonio Di Leo e Christian Milone

Si apre con una cena a quattro mani la stagione estiva di Cà del Profeta, il relais di Montaldo Scarampi (At) voluto dal calciatore brasiliano Hernanes, noto come "Il Profeta". Il ristorante guidato da Antonio Di Leo ospiterà domenica 22 giugno Christian Milone, chef stellato della Trattoria Zappatori di Pinerolo (To). Un appuntamento che inaugura un ciclo di serate speciali dedicate alla collaborazione tra cuochi amici e colleghi di lunga data.

Ca' del Profeta apre la stagione estiva con una cena a quattro mani

Un incontro tra amicizia, territorio e tradizione

«La prima delle cene a quattro mani di Cà del Profeta - racconta Di Leo - ho voluto che fosse realizzata con un amico e un grande professionista, lo stesso con cui è iniziato questo progetto quattro anni fa». Così il cuoco torinese presenta la serata che lo vedrà lavorare fianco a fianco con Milone, nome di riferimento della cucina piemontese contemporanea. Dal canto suo Milone sottolinea: «Tutte le cose belle riaccadono e sono felice di tornare a cucinare qui con Antonio, in un luogo che mi è rimasto nel cuore. Per la serata ho lavorato su due piatti storici legati alla tradizione e con un omaggio agli Anni Ottanta: carne cruda e sottofiletto al pepe verde».

Il menu della serata tra ricerca e memoria

Il percorso della cena, proposta a 95 euro (bevande escluse), rispecchia la comune attenzione dei due chef verso il prodotto locale e la stagionalità, senza rinunciare a qualche incursione nella memoria gastronomica:

Cruda : carne cruda che vuole sembrare una bistecca (Milone)

: carne cruda che vuole sembrare una bistecca (Milone) Zucchina : esplorazione dell’ortaggio in un gioco di consistenze e sapori

: esplorazione dell’ortaggio in un gioco di consistenze e sapori Risotto al peperone : il succo, la polvere e la stracciatella affumicata

: il succo, la polvere e la stracciatella affumicata Sottofiletto al pepe verde (Milone): omaggio agli anni Ottanta

(Milone): omaggio agli anni Ottanta Ciliegia & Cardamomo : zuppe di ciliegie, sorbetto al cardamomo, tortino alle amarene

: zuppe di ciliegie, sorbetto al cardamomo, tortino alle amarene Piccola pasticceria

Cà del Profeta, un relais tra accoglienza e cucina

Inaugurato nel 2021, Cà del Profeta è un piccolo resort con cinque camere, una spa, piscina, cantina e ristorante. Gli spazi, realizzati con pietre e legni locali, offrono un’atmosfera moderna e accogliente. La cucina, affidata ad Antonio Di Leo, è il cuore del progetto e ha già ottenuto due forchette sulla Guida Ristoranti del Gambero Rosso 2025 e il riconoscimento di Corona Radiosa dal Golosario 2025 di Paolo Massobrio e Marco Gatti. Il relais si trova in via Montaldino 19 a Montaldo Scarampi (At). Il ristorante è aperto il giovedì sera e da venerdì a domenica a pranzo e cena.

I protagonisti della serata: Antonio Di Leo e Christian Milone

Classe 1984, torinese con radici siciliane e pugliesi, Antonio Di Leo si diploma all’Alberghiero Colombatto di Torino. Dopo esperienze come pasticcere a Villa Somis e allo Splendido Hotel di Portofino, prosegue a Milano da Ceresio 7 e in Sardegna al Madai di Porto Cervo, prima di un periodo di formazione a Copenaghen. In Italia ha lavorato anche all’Enoteca di Canale con Davide Palluda e alla Trattoria Zappatori con Milone.

Lo chef Antonio Di Leo

Classe 1979, figlio d’arte della Trattoria Zappatori di Pinerolo, Christian Milone ha lasciato la carriera di ciclista professionista per dedicarsi alla cucina. Si forma con Enrico Crippa a Piazza Duomo di Alba e nel 2016 conquista la stella Michelin con il ristorante di famiglia. Membro dei Jeunes Restaurateurs d’Europe, ha vinto il premio Birra Moretti nel 2013 ed è ospite di congressi gastronomici italiani ed europei.

Lo chef Christian Milone

Ca' del Profeta

Via Montaldino, 19 - 14048 Montaldo Scarampi (At)

Tel +39 375 6265750

© Riproduzione riservata