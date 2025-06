Roccella Jonica ospita Bob Fest 2025, festival internazionale enogastronomico

Oltre 400 professionisti del food & beverage da tutto il mondo si sono dati appuntamento a Roccella Jonica (Rc), in Calabria, il 28, 29 e 30 giugno per il più importante festival regionale dedicato alla ricerca oncologica, tra cultura, cucina e contaminazioni. L’edizione 2025 del Bob fest promette scintille.

Roccella Jonica ospita il Bob Fest

Il festival enogastronomico che trasforma la Calabria

Il festival si conferma il più importante evento enogastronomico regionale, capace di trasformare la Calabria in una destinazione internazionale per chi cerca il senso profondo del cibo: come linguaggio e cultura, come atto d’amore, come gesto solidale.

L’organizzazione e la missione di Bob Fest

Organizzato da Anna Rotella, Roberto Davanzo, Silvia Rotella, Alessandra Molinaro e Rino Gemelli dell’associazione Alchimisti per Amore, la manifestazione, che nel 2024 ha debuttato nel suo nuovo formato itinerante, quest’anno si sposta nella Riviera dei Gelsomini.

La scelta di cambiare location ogni anno nasce dalla volontà di valorizzare ogni angolo del territorio regionale, raccontando paesaggi, storie e persone attraverso il cibo.

Programma e location dell’edizione 2025

Il festival si svolgerà in tre giornate, il 28, 29 e 30 giugno, nella suggestiva città di Roccella Jonica, tra il Porto delle Grazie, lo storico Castello Carafa e la panoramica Tenuta Torre Vèdera.

La Calabria come modello gastronomico internazionale

«Il nostro obiettivo è consolidare il Bob fest come piattaforma permanente per raccontare una Calabria che ha ormai pieno diritto di entrare nelle geografie gastronomiche internazionali. Vogliamo continuare a costruire connessioni, aprire nuovi dialoghi tra produttori, chef, artigiani, ricercatori e istituzioni, e dimostrare che da qui può partire un modello culturale, economico e sociale capace di generare valore concreto per il territorio», ha rimarcato Roberto D'Avanzo.

Tutti in Calabria, allora.

di Giovanna Pizzi

© Riproduzione riservata