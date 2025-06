 Ristogolf 2025: terza tappa tra sport, gusto e show a Le Betulle il 2 luglio

Il Circuito Ristogolf 2025 by Allianz entra nel vivo con la sua terza tappa ufficiale, prevista per mercoledì 2 luglio presso il rinomato Golf Club Biella Le Betulle di Magnano (BI). Un evento che combina l’eleganza del golf con l’eccellenza gastronomica, offrendo un’esperienza unica nel panorama italiano.

Il 2 luglio appuntamento con Ristogolf a Magnano (Bi)

Il circuito approda quindi in Piemonte, dopo le prime due tappe tenutesi in Lombardia al Castello Tolcinasco nel milanese e a Carimate, in provincia di Como.

Un format vincente tra sport, gusto e intrattenimento

La formula del Circuito Ristogolf conferma la sua forza anche per l’edizione 2025: golf d’alto livello, cucina gourmet, divertimento e solidarietà si intrecciano per creare un evento multisensoriale.

Ristogolf 2025 fa tappa al Golf Club Biella Le Betulle

Lungo le buche del percorso, i partecipanti potranno vivere momenti di intrattenimento offerti da brand di prestigio come Duferco Energia, Range Rover, Callaway (con il suo celebre driving contest) e Allianz, che proporrà esclusive tazze da collezione dedicate ai golfisti più affezionati.

Premi esclusivi e serate indimenticabili

Durante la giornata non mancheranno le estrazioni a premi con proposte di alto valore. Tra i riconoscimenti in palio, spiccano posti per la Serata Straordinaria al Teatro alla Scala, offerti dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, una cena gourmet presso il ristorante Da Vittorio grazie ad Appennino Food Group, e l’ambito premio Allianz, che prevede ospitalità per l’evento finale dal 17 al 19 ottobre presso il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico e l’Adriatic Golf Club Cervia.

Gastronomia d’autore e showcooking stellati

L’aspetto enogastronomico della tappa piemontese sarà curato da realtà di eccellenza. Tra i protagonisti figurano:

Momenti conviviali a Ristogolf 2025

Ristorante Croce Bianca del Santuario di Oropa (BI), della Famiglia Ravella

del Santuario di Oropa (BI), della Famiglia Ravella Gelateria RobaDulza di Giussano (MB), in collaborazione con

di Giussano (MB), in collaborazione con AgrimontanaOsteria della Pista del 1875 di Casorate Sempione (VA), con la Famiglia Taiano

di Casorate Sempione (VA), con la Famiglia Taiano Osteria Contemporanea di Gattinara (VC), con la chef Agnese Loss

Lo showcooking vedrà impegnate due grandi protagoniste della cucina: Chef Agnese Loss e Chef Erika Gotta del ristorante La Bursch di Campiglia Cervo (BI), per un binomio al femminile all’insegna di creatività e sapori raffinati.

Un campo d’eccellenza: il Golf Club Biella Le Betulle

Il Golf Club Biella Le Betulle è considerato uno dei percorsi più tecnici e suggestivi d’Italia. Inaugurato nel 1958 e progettato dall’architetto inglese John Morrison, il campo si distingue per lo stile britannico e la straordinaria cornice naturale in cui è immerso.

Una buca del Golf Club Biella Le Betulle

Con diciotto buche circondate da betulle, castagni e querce secolari, ha ottenuto per ben 18 volte il titolo di Miglior Campo d’Italia.

La Club House e la Foresteria completano l’offerta con ambienti accoglienti e arredamenti in stile “old fashion”, creando l’atmosfera ideale per una pausa di relax nel segno del golf di classe.

