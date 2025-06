La Plage apre le porte al Taormina Film Festival: il 10 giugno la cena inaugurale

Il Taormina Film Festival 2025 parte dalla spiaggia, con vista su Isola Bella (Me). Martedì 10 giugno, La Plage Resort ospiterà infatti la cena di apertura della 71ª edizione del festival, in un contesto naturale unico e affacciato sul mare. Un red carpet sul mare, un menu a base di pesce firmato dallo chef Andrea Cavallaro e gli ospiti internazionali del cinema attesi sulla Terrazza Isola Bella per brindare all'inizio di una delle rassegne più longeve d'Italia.

Scelta per il suo fascino discreto e la posizione spettacolare, La Plage Resort è ormai un riferimento per artisti e organizzatori dell'evento. La struttura è incastonata tra pini marittimi secolari, giardini e una spiaggia privata, proprio davanti all'isolotto che rappresenta una delle icone più riconoscibili di Taormina. Il legame con la kermesse si rinnova anche quest'anno, nel segno di una collaborazione consolidata e di una cornice naturale che sembra pensata apposta per accogliere un evento cinematografico. Il festival, diretto da Tiziana Rocca, andrà in scena dal 10 al 14 giugno al Teatro Antico. Negli anni ha ospitato alcuni tra i più grandi nomi del mondo del cinema internazionale, che anche per questa edizione saranno protagonisti della serata inaugurale al resort. L'aperitivo al tramonto, la cena in terrazza, la torta finale per celebrare l'apertura: ogni momento è pensato per offrire un'accoglienza che unisce eleganza e informalità.

«È un onore, oltre che un piacere, collaborare con il TaoFilmFest per questa nuova edizione, un rapporto consolidato negli anni con La Plage Resort Taormina - ha dichiarato Massimo Pisciotta, resort manager. La serata di apertura sarà un momento conviviale tra jet set internazionale, profili istituzionali e puri amatori del mondo del cinema. La cornice di Isola Bella, poi, farà da scenario naturale all'evento, rendendo protagonisti in una sola serata i due simboli più rinomati di Taormina: il Teatro Antico e la nostra baia di Isola Bella. Questo evento è un esempio della fervente attività che registriamo a La Plage Resort, con il turismo internazionale che continua a crescere non solo nei numeri ma anche nella soddisfazione e i grandi e piccoli eventi che trovano qui una organizzazione e una cornice senza eguali». La struttura, ricordiamo, fa parte del gruppo RHC (insieme all'Hotel Raito e al Paradiso Relais in Costiera Amalfitana e al romano Palazzo Montemartini) si trova all'interno della riserva naturale di Isola Bella. Dalla spiaggia privata attrezzata al centro benessere, dalle 59 camere in stile contemporaneo - alcune con jacuzzi in terrazza - ai ristoranti e al beach club, tutto è pensato per offrire un'esperienza completa tra mare, relax e comfort. Il centro storico di Taormina, tra l'altro, è facilmente raggiungibile a piedi grazie alla funivia a pochi passi.

