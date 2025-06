Sapori dell’Alto Adige: torna la Festa dello Speck a Plan de Corones

Il 27 e 28 settembre 2025, il Plan de Corones ospiterà una nuova edizione della Festa dello Speck Alto Adige IGP, uno degli eventi gastronomici più rappresentativi del territorio altoatesino. Una celebrazione dedicata al gusto autentico, alla qualità certificata e al patrimonio culturale dell'Alto Adige.

Torna la Festa dello Speck a Plan de Corones

Un evento panoramico tra le cime delle Dolomiti

La festa si svolgerà a 2.275 metri di altitudine, sulla vetta panoramica del Plan de Corones, facilmente raggiungibile dagli impianti di risalita di Brunico/Riscone, San Vigilio/Passo Furcia e Valdaora/Casola. Una location che unisce natura, cultura gastronomica e accessibilità per tutti.

Protagonista dell’evento sarà lo Speck Alto Adige IGP, eccellenza riconosciuta e tutelata dal Consorzio di tutela dello Speck Alto Adige. Durante la due giorni sarà possibile scoprire i segreti della lavorazione artigianale attraverso degustazioni guidate, abbinamenti creativi, racconti dei produttori e dimostrazioni dal vivo.

Degustazioni, artigianato locale e prodotti a Km0

La festa offrirà numerosi stand tematici dedicati non solo allo speck, ma anche ad altre specialità altoatesine, all’artigianato locale e a prodotti a chilometro zero. Un percorso gastronomico e culturale pensato per famiglie, escursionisti e appassionati di enogastronomia.

L’intrattenimento musicale con gruppi folk dal vivo accompagnerà l’esperienza, regalando un’atmosfera calorosa e coinvolgente. Anche in caso di maltempo, l’evento non verrà annullato: sarà trasferito a Brunico, dove saranno garantiti gli stessi contenuti e l’accoglienza altoatesina.

Un’occasione per vivere la cultura gastronomica altoatesina

La Festa dello Speck è l’occasione ideale per entrare in contatto con l’anima autentica dell’Alto Adige, tra baite in festa, profumi di spezie e legno d’affumicatura, e l’incontro diretto con chi porta avanti questa eccellenza. Due giorni per scoprire e apprezzare un prodotto che unisce qualità, storia e territorio.

