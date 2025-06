Lokura, il ristorante nippo-brasiliano che accende le notti bolognesi

Nel cuore di Bologna, città famosa per la sua tradizione culinaria ed il suo patrimonio gastronomico, si trova Lokura, un ristorante di cucina esotica, situato fuori le mura del centro storico, in Viale Oriani 38. Questo locale, grazie alla sua proposta gastronomica innovativa e all'atmosfera raffinata ed accogliente, si è rapidamente affermato, offendo un'esperienza culinaria originale che si richiama ad una tradizione culinaria nippo-brasiliana.

Cucina esotica e musica live: l'anima tropicale di Lokura a Bologna

Infatti, per farci vivere un'emozionante esperienza tropicale, scandita dai colori della giungla, Lokura mette a tavola piatti unici, accompagnati da ottimi vini, che permettono un'esperienza irripetibile, a cui seguono i cocktail dagli avvolgenti sapori e finalmente la musica, eseguita dallo stesso titolare Fabio Pagano in veste di dj. Egli, che è sempre desideroso di offrire una proposta gastronomica attraente e gratificante, ha via via proposto i ristoranti più innovativi: dall'Osteria dei Cavalieri che presentava il meglio della cucina Bolognese, a Il Louvre che offriva una cucina più raffinata, inserita in un'ambientazione ricercata, costituita da magnifiche riproduzioni di celebri quadri, e poi, dal 2017, “Lokura”.

Fabio non è solo il fondatore del ristorante, ma anche il motore creativo dietro ogni piatto ed ogni scelta strategica, grazie al quale il locale continua a sorprendere e deliziare i suoi clienti, confermandosi come uno dei luoghi più interessanti della scena gastronomica bolognese, grazie alla sua offerta di pesce freschissimo, alle ricette gustose ed innovative, coronate da cocktail unici ed indimenticabili, come il Caipiroska con maracuja fresca per gustare un sapore del tutto esotico, ed infine da stimolanti accompagnamenti musicali. Lokura offre quindi un vero e proprio viaggio tra sapori autentici e innovativi, che invita tutti a scoprire il meglio della cucina contemporanea in un ambiente accogliente e di stile.

Lokura

Viale Alfredo Oriani 38/3 - 40137 Bologna

Tel +39 051 346602

