Baveno e Feriolo si illuminano: torna l'incanto sul lago Maggiore

Quando la notte si accende, Baveno e Feriolo diventano il palcoscenico di uno degli eventi più spettacolari dell'estate sul lago Maggiore. Dal 12 luglio al 31 agosto torna “Baveno e Feriolo d'Incanto - Luci, colori, emozioni” con una seconda edizione che si allarga e cresce dopo il successo dello scorso anno, pronta a regalare un'estate di magia a residenti e visitatori.

Notti d’estate tra luci e musica: torna Baveno e Feriolo d’Incanto

Le rive di Baveno si preparano ad accogliere uno spettacolo di fontane luminose ancora più imponenti, con getti che quest'anno si estenderanno sul lago per quaranta metri, dieci in più rispetto alla scorsa edizione. Ogni sera, tre spettacoli trasformeranno il lungolago in una passerella d'acqua, musica e luci, con le fontane che danzano al ritmo di melodie avvolgenti, offrendo a chi passeggia un'esperienza che lascia il fiato sospeso mentre il lago si veste di riflessi e di vibrazioni che si allungano fino al profilo delle montagne.

Proprio le montagne di Feriolo saranno le protagoniste di una grande novità di questa edizione. Dal 13 luglio, un innovativo spettacolo laser con effetti speciali illuminerà le pareti rocciose, proiettando immagini sorprendenti e giochi di luce che catturano lo sguardo e il cuore. I fasci di luce danzeranno al ritmo delle musiche, creando figure e suggestioni che trasformeranno il paesaggio in un teatro a cielo aperto, capace di regalare a chi si ferma ad osservare un senso di meraviglia difficile da descrivere. Il momento più atteso sarà il 10 agosto, quando la magia incontrerà la Notte di San Lorenzo. In quella serata, il cielo stellato e le acque del lago diventeranno lo sfondo perfetto per uno spettacolo che unirà fontane luminose e giochi laser in un'armonia capace di esaltare ogni dettaglio, regalando emozioni autentiche e un ricordo che resta anche dopo l'ultima nota.

Un'iniziativa che porta valore al territorio, rafforzando Baveno e Feriolo come mete turistiche capaci di offrire esperienze autentiche, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale di Baveno e alla collaborazione dei partner Zacchera Hotels, Bosco Palace con Riva Beach Club, Impresa Bellani, Segnaletica Novarese e molti altri. “Baveno e Feriolo d'Incanto” si conferma così come uno degli appuntamenti punta dell'estate sul lago Maggiore, con l'obiettivo di consolidare la vocazione turistica delle due località offrendo un'occasione per vivere il lago in una dimensione nuova, tra luci, colori ed emozioni.

