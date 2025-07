Con W Florence si apre un nuovo capitolo dell'ospitalità a Firenze

Il W Florence ha aperto le porte nella centrale Piazza dell'Unità italiana, portando l'energia contemporanea del brand Marriott Bonvoy nel cuore di Firenze. L'hotel, che occupa lo storico edificio dell'ex Grand Hotel Majestic, diventa un punto di partenza ideale per chi vuole scoprire il centro a piedi, tra il Duomo, Santa Maria Novella e le vie dello shopping. Le 119 camere, comprese 16 suite e una Penthouse, si affacciano con terrazze e balconi sui tetti e sui monumenti della città, mentre un rooftop garden regala viste a 360 gradi sulla cupola del Brunelleschi e sullo skyline fiorentino.

Apre W Florence, tra rooftop con vista e design che dialoga con la città

Dopo le aperture di W Prague, W Budapest e W Rome, l'arrivo del W Florence rafforza la presenza del brand in Europa e riafferma la sua vocazione lifestyle, unendo design audace e servizio iconico. L'hotel si inserisce in un edificio progettato nel 1968 da Lando Bartoli, caratterizzato da facciate in pietra e elementi in bronzo, oggi restaurato con criteri LEED Gold e WELL Silver dallo studio Genius Loci Architettura. Gli interni, firmati AvroKO, si ispirano al mondo della moda italiana e all'estetica anni Sessanta e Settanta, con forme geometriche e colori decisi che percorrono camere, ristoranti e spazi comuni. All'ingresso, un murale firmato Adam Ellis Studio, già visto negli altri W europei, racconta un giardino babilonico abitato da creature esotiche che richiamano l'eredità dei Medici, fondendo dettagli contemporanei e suggestioni storiche.

Il cuore dell'hotel è la W Lounge, dove tra dj set e live music si può sorseggiare un cocktail al bancone ellittico in pietra lavica blu, circondati da pavimenti geometrici e sedute curve in velluto italiano. Da qui ci si muove facilmente verso l'all-day dining e verso il cortile interno, che rievoca una piazza fiorentina con piante rigogliose e sedute dallo stile rétro. Questo spazio, che un tempo ospitava una banca, è stato trasformato per accogliere eventi, sfilate o appuntamenti privati con flessibilità e un tocco di atmosfera italiana.

Il W Florence propone un'offerta gastronomica variegata che si sviluppa in diverse fasi durante l'estate. Tratto porterà a Firenze un'interpretazione contemporanea della trattoria italiana, con un format di casual dining nato dall'esperienza del collettivo che ha creato il ristorante stellato a Lomazzo, nei pressi del lago di Como. Il concept sarà presente non solo al ristorante principale e al bar al piano terra, ma anche nella W Lounge e nel servizio in camera, con una cucina che unisce ricerca, informalità e autenticità.

Tratto, il casual dining di W Florence

Tra le novità attese, a fine estate aprirà Zefiro Rooftop, il giardino panoramico che, immerso nel verde, offrirà cocktail d'autore e piccole proposte creative con vista sul Duomo e sulle colline toscane, animato da dj set, serate a tema e appuntamenti pop-up. Sul fronte dell'alta cucina internazionale, arriverà anche Akira Back, lo chef stellato che porterà a Firenze un'esperienza culinaria che unisce tradizioni giapponesi e coreane, rivisitate in chiave moderna, in un ambiente dal design elegante. Non mancano spazi dedicati al wellness e al business: Fit, la palestra aperta 24 ore su 24 e attrezzata per ogni tipo di allenamento, e sale meeting modulabili con tecnologie avanzate per eventi e incontri aziendali.

W Florence

Piazza dell'Unità Italiana 3/4 - 50123 Firenze

Tel +39 055 99466

© Riproduzione riservata