Al The Gritti Palace di Venezia arriva il brunch domenicale con vista Canal Grande

Godersi una mattinata senza frenesia, assaporando piatti deliziosi davanti a un panorama impareggiabile, è un piccolo lusso che a Venezia diventa possibile ogni domenica di luglio al The Gritti Palace. L'hotel cinque stelle lusso del portfolio Marriott Bonvoy, punto di riferimento dell'ospitalità d'eccellenza veneziana, propone infatti appuntamenti speciali per regalare ai propri ospiti momenti unici di immersione nella bellezza e nel buon cibo, con un Sunday Brunch che porta in tavola la firma dello chef Alberto Fol e i dolci del pastry chef Salvatore Gattullo, al prezzo di 165 euro a persona.

Venezia, brunch domenicale vista Canal Grande: al The Gritti Palace luglio si gusta senza fretta

Per tutto il mese di luglio, dalle 12:30 alle 15:30, The Gritti Terrace diventa il palcoscenico del Sunday Brunch firmato, come detto, da Alberto Fol, executive chef dell'hotel. Con vista sul Canal Grande, gli ospiti in hotel potranno gustare un ricchissimo buffet, che combina sfiziose soluzioni dolci a intriganti proposte salate. Accanto ai lievitati dal forno del Gritti, viene proposta un'ampia selezione di formaggi, dalla burrata al Parmigiano Reggiano “Vacche Rosse” stagionato 30 mesi, insieme a ortaggi che arrivano direttamente dagli orti da cui si approvvigiona la struttura, come la castraure di Mazzorbetto in collaborazione con la proprietaria Nori Vaccari o i pomodori selezionati dall'Orto Giardino della Chiesa del Santissimo Redentore, frutto del sostegno che The Gritti Palace offre a Venice Garden Foundation nella conservazione e manutenzione del progetto In Venetia Hortus Redemptoris.

Il brunch offre anche un angolo dedicato alla tradizione veneziana, con l'immancabile baccalà mantecato e i moscardini in umido con polenta morbida, e una sezione dedicata alle insalate. C'è spazio per i primi piatti, come i Maccheroncini trafilati al bronzo con frutti di mare, per i secondi che spaziano dalle gustose costolette di agnello alle erbe montane al branzino pescato all'amo con sapori mediterranei, e per i contorni, tra cui spiccano le patate rustiche al forno. La proposta dolce è affidata come sempre all'estro di Salvatore Gattullo, pastry chef di The Gritti Palace, che delizia il palato con una selezione di pasticceria mignon, torte al cioccolato bio, millefoglie con chantilly e frutti di bosco, tiramisù. Ad accompagnare il brunch, un calice di Whispering Angel 2024, il Rosé Côtes de Provence prodotto da Château d'Esclans, che completa l'esperienza con una nota fresca e leggera mentre ci si gode la vista unica sul Canal Grande.

