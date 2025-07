A Cortina d'Ampezzo torna la rievocazione della Grande Guerra alle 5 Torri

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la Regina delle Dolomiti si prepara ad accogliere visitatori provenienti da tutto il mondo. Nel frattempo, l'estate 2025 offre un'occasione imperdibile per vivere un'esperienza immersiva tra storia, natura e memoria: la giornata di rievocazione storica nel Museo all'Aperto della Grande Guerra delle 5 Torri, in programma domenica 3 agosto.

A Cortina d'Ampezzo si tiene la rievocazione storia della Grande Guerra

Programma della rievocazione storica al Museo delle 5 Torri

A partire dalle ore 9.00 e fino alle 17.00, i visitatori potranno immergersi in un vero e proprio viaggio nel tempo, grazie alla presenza di rievocatori storici in uniforme, provenienti da tutta Europa.

Un vero e proprio viaggio nel tempo grazie alla presenza di rievocatori storici in uniforme

Le trincee, le postazioni e gli accampamenti torneranno a vivere grazie ad allestimenti storici, racconti dal vivo e dimostrazioni delle attività quotidiane al fronte, ricostruite fedelmente. I partecipanti potranno osservare da vicino oggetti d'epoca, tecniche di sopravvivenza in alta quota, abitudini dei soldati e difficoltà affrontate in uno dei teatri più estremi della Grande Guerra.

Momento di raccoglimento e contesto paesaggistico unico

Alle ore 10.30 si terrà la Santa Messa, un momento di raccoglimento aperto a tutti. Il Museo all'Aperto delle 5 Torri, incastonato in uno degli scenari montani più suggestivi al mondo, offre un contesto unico per rivivere la storia.

Il Museo all'Aperto delle 5 Torri ospiterà la rievocazione storica

Le rievocazioni non si limiteranno alla semplice esposizione di uniformi e oggetti d'epoca: i gruppi storici saranno a disposizione del pubblico per spiegazioni, curiosità e racconti legati alla vita quotidiana dei soldati nelle trincee alpine.

Gruppi storici partecipanti e provenienza internazionale

L'evento vedrà la partecipazione di 16 gruppi storici internazionali, tra cui: l'Associazione Storica IV NOVEMBRE, l'Associazione Storica Fronte Orientale, il Gruppo Storico “6°ALPINI Btg. Verona”, il Gruppo Storico “Carosello Storico 3 LEONI”, il Gruppo Storico “Cavalieri del Fango”, il Gruppo Storico Culturale “I Grigioverdi del Carso”, il Gruppo Storico Trentino, il Gruppo Storico Edelweiss, le Sentinelle del Lagazuoi e altri provenienti da Italia, Germania, Austria e Slovenia.

Accesso gratuito e info utili per i visitatori

La partecipazione alla giornata è gratuita e non richiede prenotazione. Il museo è raggiungibile con la seggiovia delle 5 Torri, attiva durante la stagione estiva.

La partecipazione alla giornata è gratuita e non richiede prenotazione

Organizzato da Impianti Averau srl, l'evento si inserisce nel più ampio contesto di valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle Dolomiti. Informazioni e contatti: email seggiovia@5torri.it, telefono +39 0436 2863.

Di Lina Pison

© Riproduzione riservata