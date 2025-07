Al The Pantheon Iconic Rome Hotel arrivano spa, palestra e una nuova sala meeting

Il The Pantheon Iconic Rome Hotel si arricchisce di tre nuovi ambienti dedicati al benessere e all'ospitalità d'affari. Il cinque stelle di Roma, firmato Pacini Group, introduce una spa esclusiva, una palestra Technogym riservata agli ospiti e una sala riunioni dotata delle più moderne tecnologie. Tre novità che ampliano l'offerta della struttura a pochi passi dal Pantheon, pensate per chi cerca comfort e servizi di alto livello in centro città, sia in viaggio di piacere che per lavoro.

La nuova sala riunioni del The Pantheon Iconic Rome Hotel

Il cuore dell'upgrade è la nuova area wellness, progettata come un rifugio rilassante per rigenerarsi dopo una giornata tra le meraviglie della Capitale. Il percorso prevede sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e una zona relax elegante e curata nei dettagli. A disposizione degli ospiti anche una selezione di trattamenti personalizzati, massaggi su misura e idromassaggio. La spa, riservata esclusivamente a chi soggiorna in hotel, riflette l'idea di un benessere intimo, accessibile senza dover lasciare l'albergo.

La nuova spa del The Pantheon Iconic Rome Hotel

Accanto alla spa, come annunciato, trova spazio una nuova sala fitness firmata Technogym, pensata per garantire continuità nella routine di allenamento. Anche in questo caso, l'accesso è riservato agli ospiti dell'hotel, a garanzia di privacy e tranquillità. La palestra, essenziale ma ben attrezzata, si integra perfettamente nell'offerta lifestyle del The Pantheon Iconic Rome Hotel. Per chi invece arriva a Roma per lavoro, la novità è una nuova sala riunioni, pensata per piccoli eventi, meeting riservati e presentazioni. Lo spazio, con una capienza fino a 35 persone, è stato progettato per garantire flessibilità e comfort, grazie alla dotazione di tecnologie audio-video di ultima generazione, Wi-Fi ad alta velocità e possibilità di servizio catering su richiesta. Un ambiente professionale, ma coerente con l'atmosfera sofisticata dell'hotel.

La nuova palestra Technogym del The Pantheon Iconic Rome Hotel

L'hotel, ricordiamo fa parte della Autograph Collection di Marriott ed è una delle punte di diamante del portfolio Pacini Group, che comprende anche The Goethe Hotel a Roma, il prossimo Palazzo Rota a Venezia, e le linee Concept Hotels e Unica Suites & Apartments. A completare l'offerta, i tre food hub del gruppo: lo stellato Idylio by Apreda e il Divinity Restaurant e Lounge Bar, entrambi all'interno del The Pantheon Iconic Rome Hotel, e Affinity Kitchen & Alchemy, ristorante e cocktail lounge del Goethe Hotel. Un sistema integrato di accoglienza, ristorazione e servizi che mette al centro ricerca, esperienza, creatività e sviluppo continuo.

The Pantheon Iconic Rome Hotel

