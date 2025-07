Da Testaccio a Milano: Romeo porta la cucina romana in centro città

Sabato 2 agosto, a Milano, apre ufficialmente Romeo, ristorante dedicato all'autentica cucina romana, già apprezzato a Testaccio, nel cuore della Capitale. L'appuntamento è alle 19:30 in via Pietro Moscati 13, a due passi da Chinatown e dall'Arco della Pace, per assaggiare tonnarelli fatti in casa, pizza sottile e croccante, fritti ben eseguiti e dolci tradizionali. Circa 150 coperti, ampio spazio esterno, tovaglie a quadri e un'atmosfera informale per portare nel capoluogo lombardo il sapore semplice e diretto dei vicoli di Roma.

Romeo apre a Milano: un assaggio autentico di Roma, senza filtri

Dietro il progetto c'è Massimo Scordino, fondatore e anima del locale, che ha inaugurato il primo Romeo a marzo di quest'anno a Roma. L'idea è quella di proporre una cucina quotidiana, concreta, senza vezzi né scorciatoie. «Abbiamo aperto Romeo nella città di Roma a marzo di quest'anno, con l'obiettivo di celebrare la bellezza semplice e disarmante della cucina romana di ogni giorno - racconta Scordino. A Testaccio il passato convive con il presente, i profumi della cucina tradizionale si mescolano con le voci della gente, le risate e i passi lenti di chi si perde, incantato, tra le strade e i vicoli del quartiere. Ora abbiamo pensato di aprire nella città di Milano - che è un piccolo centro del mondo - per conquistare i palati di residenti e turisti, accompagnandoli in un viaggio gastronomico nel gusto autentico dei vicoli della capitale».

Il menu segue la stessa filosofia: pochi fronzoli, molta sostanza. Si parte con i fritti, tra i quali non mancano supplì e carciofi, sia alla giudia che alla romana. Poi si entra nel vivo con i tonnarelli, tirati a mano ogni giorno nel laboratorio del ristorante e pronti ad accogliere sughi storici come cacio e pepe, carbonara, gricia, amatriciana, oltre a varianti meno battute come quella con coda alla vaccinara o alla ciociara. Ogni giovedì, come da tradizione, gnocchi rigorosamente fatti a mano. A fianco della pasta, c'è la pizza. Sottile, croccante, come vuole la scuola romana, pensata e realizzata da Daniele Di Grazia, chef pizzaiolo e panificatore da tre generazioni. In carta ci sono le classiche rosse e bianche, ma anche proposte più articolate, come la “Zucchina romanesca” con crema di zucchine, fiori di zucca a crudo, zucchine fritte, stracciatella e zest di limone, oppure l'“Alicetta”, con filetti di alice, stracciatella e crumble di olive taggiasche. Ogni dettaglio è curato, a partire dagli ingredienti, selezionati con attenzione tra eccellenze di filiera: Pecorino Romano Dop di Cibaria, salumi e guanciale San Rocco.

Nel menu di Romeo anche la pizza romana

Non manca il vino, selezionato con criterio per accompagnare ogni piatto. «Da Romeo una cena senza un buon bicchiere di eccellenze laziali non si può nemmeno immaginare» è scritto nero su bianco. Ecco quindi le etichette di Mottura, Castel De Paolis e Carpineti, insieme a una selezione di vini italiani scelti per equilibrio e identità. Anche i dolci sono fatti in casa. Si va dalle zoccolette fritte ai maritozzi, sia nella versione dolce che salata, fino alla crostata ricotta e visciole, altro richiamo chiaro alla tradizione romana. Il tutto servito in un ambiente che punta alla semplicità e alla spontaneità: tovaglie a quadretti bianchi e rossi, arredi essenziali e un tono di voce che strizza l'occhio all'ironia della capitale. Romeo sarà aperto anche durante tutto il mese di agosto, con servizio sia a pranzo che a cena. Per chi è in città, un indirizzo nuovo da provare. Per chi arriva da fuori, un'occasione per conoscere la cucina romana senza doversi spostare da Milano.

Romeo Milano

Via Pietro Moscati 13 - 20154 Milano

Tel +39 02 50303719

© Riproduzione riservata