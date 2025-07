Cucina piemontese e creatività toscana: la proposta di Sapori e Materie a Rivoli

Appena fuori Rivoli (To), in frazione Tetti Neirotti un luogo che appare ancora come una comunità rurale tra cascine familiari e nuovi insediamenti, ha aperto da febbraio di quest’anno un nuovo ristorante, Sapori e Materie. Una realtà dall’eleganza non ostentata esaltata da un allestimento contemporaneo e accogliente.

Sapori e Materie: la sala

Sapori e Materie, il menu

Il menu firmato dagli chef Dario Cavagnero e Francesco Bennati rappresenta l’integrazione perfetta di due anime differenti. Dario, piemontese, cuoco di grande esperienza che ha gestito la Taverna dell’Oca in via dei Mille a Torino. Francesco, toscano, giovane chef che si è formato nelle cucine del ristorante Le Petites Madeleines all’interno del Turin Palce Hotel di Torino.

Sapori e materie a pranzo prevede una proposta dedicata al business lunch, 30 euro con la possibilità di scegliere due piatti dalla carta, calice di vino e caffè. Alla sera oltre alla selezione dei piatti alla carta, è possibile scegliere il menu degustazione per tutto il tavolo che comprende un percorso a scelta di tre portate e dessert a 55 euro. Tra le proposte un piatto insolito per il luogo: il plateau royal a 60 euro per persona, ricco ed interessante con ostriche Gillardeau, gamberi multicolore, ceviche di capasanta e tagliatella di seppia. La carta dei vini, ancora in crescita, conta importanti etichette, spazia tra Piemonte, Italia e Francia.

Di: Piera Genta

Sapori e Materie

Via Alle Scuole, 2 – Tetti Neirotti, Rivoli (To)

Tel: 011 9588001

