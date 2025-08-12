EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 12 agosto 2025  | aggiornato alle 17:11 | 113897 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Lo chef Enrico Bartolini super ospite del Festival Food&Book di Montecatini Terme

Dal 24 al 26 ottobre il cuoco più stellato d'Italia torna all'alberghiero dove si è formato per firmare la cena di gala inaugurale, tra piatti iconici e incontri con i maestri della sua carriera [...]

12 agosto 2025 | 15:26
 

Lo chef Enrico Bartolini super ospite del Festival Food&Book di Montecatini Terme

Dal 24 al 26 ottobre il cuoco più stellato d'Italia torna all'alberghiero dove si è formato per firmare la cena di gala inaugurale, tra piatti iconici e incontri con i maestri della sua carriera [...]

12 agosto 2025 | 15:26
 

Enrico Bartolini torna a casa. Dal 24 al 26 ottobre sarà protagonista a Montecatini Terme (Pt) per il "Festival Food&Book", inaugurando la decima edizione con una cena di gala al Castello La Querceta, sede dell'istituto alberghiero Martini, dove ha studiato da ragazzo. A 45 anni, ricordiamo, è lo chef più stellato d'Italia e il secondo al mondo con 14 stelle Michelin distribuite tra i suoi ristoranti. Per l'occasione porterà in tavola alcuni piatti che hanno segnato la sua carriera, ritrovando in cucina anche alcuni insegnanti che hanno contribuito alla sua formazione.

Bartolini

Lo chef Enrico Bartolini

A sottolineare l'importanza dell'ospite è stato Sergio Auricchio, ideatore di Food&Book: «Siamo felici che Bartolini abbia accettato di venire a Montecatini Terme. Già in passato, e anche all'inizio della sua carriera professionale, avevamo provato ad invitarlo e il fatto che venerdì 24 ottobre sarà con noi, alla cena di gala dopo altri grandi chef come Chicco Cerea, Gualtiero Marchesi, Aimo e Nadia Moroni, Livia e Alfonso Iaccarino, Gennaro Esposito ci riempie di gioia». Il programma di quest'anno è ancora in via di definizione, ma le conferme non mancano: tra gli ospiti figurano le scrittrici Gabriella Genisi, Roberta Schira, Mariachiara Montera e Sofia Assante, i professori Pier Luigi Rossi e Marino Niola con Elisabetta Moro, gli chef Marcello Leoni e Alessandro Pieragnoli, i pasticceri Salvatore Garofalo e Angelo Di Masso, il compositore prestato alla scrittura Pino Marcucci e l'attore Gino Manfredi.

Oltre agli incontri e agli eventi gastronomici, il festival sarà anche un'occasione per scoprire la città liberty e visitare il MO.CA., museo che ospita una mostra dedicata a Miró con, tra le opere esposte, la monumentale Donna avvolta in un volo di uccello. Food&Book – Festival del libro e della cultura gastronomica, diretto da Sergio Auricchio e Bruno Gambacorta con la collaborazione del giornalista Carlo Ottaviano e della direttrice del mensile "Leggere:tutti" Patrizia D'Attanasio, è organizzato dalla Cooperativa leggere tutti insieme ad Agra Editrice, con il patrocinio del Comune di Montecatini Terme.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Montecatini Terme Pistoia Toscana Festival Food&Book chef cena di gala Enrico Bartolini Sergio Auricchio
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
CostaGroup
Lucart
Cappa delle Pizze
Parmigiano
CostaGroup
Lucart
Cappa delle Pizze
Parmigiano
Consorzio Asti DOCG

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 