Casearia 2025: ad Agnone la più grande fiera dei formaggi del Centro-Sud

Dal 29 al 31 agosto, Agnone (Is) diventa il cuore del formaggio italiano: oltre 250 specialità da tutto il Paese, 70 espositori, masterclass e showcooking con grandi chef animeranno la terza edizione di Casearia, la Fiera nazionale dei formaggi italiani che quest'anno torna nella cittadina molisana, appena proclamata dall'Onaf “Città del formaggio 2025”.

Agnone ospita Casearia 2025: 250 formaggi e 70 espositori da tutta Italia

La manifestazione, attesa da appassionati, operatori e curiosi, porterà ad Agnone una selezione di prodotti che raccontano la biodiversità gastronomica italiana. Saranno tre giorni intensi, nei quali il Palasport e le piazze diventeranno palcoscenico di incontri, degustazioni guidate, momenti formativi e spettacoli di cucina, con il coinvolgimento di chef stellati e ospiti prestigiosi. Numeri alla mano, si parla di oltre 70 espositori e più di 250 formaggi, un'occasione unica per incontrare i produttori, conoscere storie e assaggiare realtà che spaziano dalle Alpi alla Sicilia.

Il via ufficiale alla fiera è fissato per venerdì 29 agosto alle 15, con l'inaugurazione al Palasport. Sarà presente il sottosegretario al ministero dell'Agricoltura e sovranità alimentare, Luigi D'Eramo, mentre il ministro Francesco Lollobrigida porterà il suo saluto in collegamento video. Un'apertura che dà il segno dell'attenzione istituzionale nei confronti di un comparto che non è solo economia e gastronomia, ma anche cultura e identità dei territori.

Il riconoscimento ottenuto da Agnone dall'Onaf come “Città del Formaggio 2025” si inserisce perfettamente in questo quadro. La cittadina molisana, da secoli legata alla pastorizia e alla produzione casearia, vede così premiata la sua storia e la sua capacità di custodire un patrimonio che ancora oggi resta vivo e in continua evoluzione. Questo titolo suggella un percorso che la fiera contribuisce a rafforzare, trasformando per tre giorni Agnone nella capitale dell'eccellenza casearia italiana.

Il programma di Casearia 2025

Questo, di seguito, il programma completo di Casearia 2025:

Venerdì 29 agosto

ore 15:00 - Apertura fiera - Sottosegretario ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, on. Luigi D'Eramo - Interventi

Area food: Masterclass "Sapori in connessione: i grandi formaggi a pasta filata del mezzogiorno incontrano l'eleganza dei vini del nord italia" degustazione in collaborazione con Mescita

Area convegni: Talk sanitario - Latte e salute a cura del dott. Italo Marinelli (medico e giornalista), della dott.ssa Linda Cerimele (scienze forestali e ambientali) e della dott.ssa Maria Luigia Bianco (biologa nutrizionista)

Chiusura padiglione fieristico (stand espositivi)

Area food: Esibizione live - La Cantina Sociale

Chiusura fiera

Ricco di appuntamenti il programma di Casearia 2025 ad Agnone

Sabato 30 agosto

ore 10:00 - Apertura fiera

Area convegni: Talk sanitario - Ruolo dei latticini nella corretta alimentazione a cura della dott.ssa Maria Luigia Bianco (biologa nutrizionista)

Area food: Masterclass Vino e formaggi in collaborazione con Onaf

Area convegni: Talk sanitario - Allergie alimentari tra miti e realtà a cura del dott. Guido Marinelli (pediatra allergologo)

Area convegni: Prodotto, marketing e territorio. Partecipano il presidente del consorzio del parmigiano reggiano, Nicola Bertinelli e presentazione ricerca sul turismo caseario dell'università di Bergamo - dott. Dauro Zocchi coordina Peppone Calabrese (Linea Verde)

Area food: Show cooking con chef stellata Stefania Di Pasquo

Chiusura padiglione fieristico (stand espositivi)

Area food: Esibizione live - LPDM Band

Chiusura fiera

Domenica 31 agosto

ore 10:00 - Apertura fiera

Area convegni: Dop: valore sostenibile per la filiera molise. Partecipano Alessia Boriati (presidente associazione produttori fiordilatte molisano), Emilio Germano (uni molise), Luigi Perrella (presidente cna Campobasso), Laura Marisa La Torre (già dirigente masaf) modera Peppone Calabrese (Linea Verde)

Area convegni: Premiazione concorso Casearia Award 2025

Area convegni: Talk sanitario "Interazioni tra sistemi di allevamento, benessere animale e impatti ambientali: conseguenze su produzione e qualità del latte" a cura della dott.ssa Linda Cerimele (scienze forestali e ambientali)

Area food: Masterclass "Sapori in connessione: un viaggio tra i formaggi e i vini, tra territori e tradizioni" degustazione in collaborazione con Mescita

Area food: Show cooking con chef stellata Stefania Di Pasquo

Chiusura padiglione fieristico (stand espositivi)

Area food: Esibizione live - Il Duo Cane

Chiusura fiera

