Benessere con vista: apre il La Lama Wellness Centre all’Hilton Rome Eur

Un centro benessere con terrazza panoramica sul quindicesimo piano di uno degli hotel più iconici della Capitale. È la novità dell’autunno a Roma: l’Hilton Rome Eur La Lama inaugura il suo La Lama Wellness Centre, uno spazio dedicato al relax e al fitness che sarà accessibile non soltanto agli ospiti dell’hotel, ma anche a chi cerca una pausa rigenerante in città.

La Lama Wellness Centre: il nuovo indirizzo per chi cerca relax e forma a Roma

L’esperienza comincia già dall’ingresso su viale Europa, con le porte girevoli che si aprono verso la hall e gli ascensori panoramici che conducono al centro. Una volta arrivati, ad accogliere gli ospiti è il personale specializzato, pronto a guidare tra massaggi, trattamenti per viso e corpo, sauna, bagno turco, doccia sensoriale, solarium e percorsi di allenamento personalizzati con trainer dedicati.

Il ventaglio di proposte è ampio e su prenotazione: si spazia dai massaggi decontratturanti a quelli rilassanti, dai trattamenti con fango al linfodrenante, fino alle tecniche Lomi Lomi e californiane. Non mancano le opzioni di coppia, pensate per condividere il momento, e un’area estetica affiancata da quella relax, che comprende sauna, bagno turco e doccia emozionale. A completare il percorso, tisane o un aperitivo da sorseggiare anche sulla terrazza panoramica, con la possibilità di aggiungere una sessione individuale con personal trainer per chi non vuole rinunciare alla forma fisica.

La palestra e la terrazza de Lama Wellness Centre

L’inaugurazione de La Lama Wellness Centre si inserisce in un contesto architettonico che ha già fatto parlare di sé. L’Hilton Rome Eur La Lama è infatti una struttura avveniristica che si sviluppa su 16 piani per 60 metri di altezza, 130 di lunghezza e 16 di larghezza, con sei ascensori panoramici e un’offerta che comprende 439 camere e suite, un ristorante, un bar al piano terra, rooftop, sette sale riunioni e un collegamento diretto con La Nuvola.

L’hotel è di proprietà della Icarus Spa, che già gestisce l’Hilton Rome Airport e l’Hilton Garden Inn Rome Airport. Il progetto porta la firma dello studio di ingegneria Reconsult Srl, incaricato anche della direzione lavori, con il contributo dello Studio Lorenzo Bellini Atelier per l’interior design e dell’impresa Stile Spa per la realizzazione edilizia.

Hilton Rome Eur La Lama

Viale Europa 287 - 00144 Roma

Tel +39 06 452409

